ثبات في التصنيف العالمي للتنس قبل انطلاق «حلم ويمبلدون»

باريس (أ ف ب)

شهد التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر اليوم، مع انطلاق بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى، استقراراً شبه كامل في المراكز العشرين الأولى، بعدما غاب أبرز نجوم اللعبة عن المنافسات الأسبوع الماضي.

لدى الرجال، لا يزال التصنيف يشهد هيمنة واضحة لكلٍّ من الإيطالي يانيك سينر، المصنّف الأول عالمياً، والإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني، والألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث.

وجاء التغيير الوحيد ضمن قائمة العشرين الأوائل، عبر تقدم الأميركي ليرنر تيين مركزاً واحداً ليحتل المرتبة السابعة عشرة، محقّقاً أفضل تصنيف في مسيرته بعمر 20 عاماً، رغم عدم مشاركته في أي دورة خلال الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، تقدّم الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا مركزين ليصعد إلى المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً، عقب تتويجه بلقب دورة مايوركا الإسبانية المُقامة على الملاعب العشبية.

أما منافسه في النهائي، الأميركي إيثان كوين، فقفز 16 مركزاً ليحتل المرتبة السابعة والأربعين، وهو أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية بعمر 22 عاماً.

كما واصل البلجيكي زيزو بيرجس تقدَّمه في التصنيف، بعدما أحرز لقب دورة إيستبورن، ليرتقي 11 مركزاً إلى المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً، مسجّلاً أفضل تصنيف في مسيرته عن عمر 27 عاماً.

ولدى السيدات، عادت التشيكية كارولينا موخوفا إلى قائمة المصنّفات العشر الأوليات بعدما تقدّمت مركزين لتحتل المرتبة التاسعة، وذلك عقب تتويجها بلقب دورة باد هومبورج الألمانية، إثر انسحاب اليابانية ناعومي أوساكا من المباراة النهائية.

ولا يزال التصنيف العالمي خاضعاً لهيمنة البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الأول، تليها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المركز الثاني، ثم البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الثالث.

ورغم انسحابها من نهائي باد هومبورج، تقدّمت أوساكا مركزاً واحداً لتصبح في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً.

ومن جهتها، قفزت الأميركية ماديسون كيز خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة الثانية والعشرين عالمياً، بعد إحرازها لقب إيستبورن، بينما عادت الألمانية تاتيانا ماريا، البالغة من العمر 38 عاماً، إلى قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم، بعدما تقدّمت 16 مركزاً لتحتل المرتبة السادسة والتسعين، وذلك قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، حيث سبق لها بلوغ الدور نصف النهائي عام 2022.

أما أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا ويليامز، التي تستعد للعودة إلى منافسات الفردي في ويمبلدون بعد غياب دام قرابة أربع سنوات، فلا تمتلك أي تصنيف عالمي هذا الأسبوع، في حين ستدخل منافستها الأولى، الأسترالية مايا جوينت، البطولة وهي في المركز السابع والثمانين عالمياً، بعدما تراجعت 34 مركزاً، إثر خروجها من الدور الأول لدورة إيستبورن، حيث كانت تدافع عن لقبها.



