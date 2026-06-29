تحسم ثلث «الأدوار الإقصائية».. ركلات الترجيح سلاح «الأفضلية المونديالية»

معتز الشامي (أبوظبي)

لم تعد ركلات الترجيح مجرد وسيلة استثنائية لحسم المباريات في كأس العالم، بل أصبحت أحد أبرز العوامل التي تحدد هوية الأبطال في كرة القدم الحديثة، بعدما ارتفع الاعتماد عليها بشكل ملحوظ مع تزايد التقارب في مستويات المنتخبات، لتتحول علامة الجزاء إلى الاختبار الأصعب للاعبين والمدربين وحراس المرمى.

ومنذ اعتماد ركلات الترجيح في بطولة كأس العالم عام 1978، واستخدامها لأول مرة في نسخة 1982 خلال مواجهة ألمانيا الغربية وفرنسا، تزايد حضورها بصورة مستمرة حتى أصبحت جزءاً أساسياً من الأدوار الإقصائية للمونديال.

وتكشف الإحصاءات أن أكثر من مباراة من كل أربع مباريات في الأدوار الإقصائية خلال النسخ الأخيرة انتهت بركلات الترجيح، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى التنافس وصعوبة حسم المواجهات خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وشهد مونديال قطر 2022 الرقم القياسي في عدد مباريات ركلات الترجيح، بعدما حسمت 5 مواجهات من أصل 16 مباراة إقصائية من علامة الجزاء، وهو ما يعادل نحو ثلث مباريات الأدوار الإقصائية. كما أظهرت البطولة أن المباريات التي امتدت إلى الأشواط الإضافية انتهت جميعها بركلات الترجيح، في تأكيد واضح على أن الفوارق الفنية بين المنتخبات أصبحت أقل من أي وقت مضى.

ولا يقتصر الأمر على زيادة عدد ركلات الترجيح، بل يمتد أيضاً إلى ارتفاع مستوى صعوبتها. فبينما تبلغ نسبة نجاح ركلات الجزاء خلال زمن المباراة نحو 79%، تنخفض هذه النسبة إلى 69% فقط أثناء ركلات الترجيح، وهو ما يؤكد التأثير الكبير للضغوط النفسية على اللاعبين.

تؤثر عوامل عديدة في نجاح الركلات، من بينها ترتيب المنفذين، وتوقيت تنفيذ الركلة، والحالة الذهنية للاعب، ما يجعل ركلات الترجيح اختباراً للقوة النفسية بقدر ما هي اختبار للمهارة الفنية.

وعلى مدار تاريخ البطولة، نجحت بعض المنتخبات في بناء سمعة استثنائية في ركلات الترجيح. ويبرز منتخبا ألمانيا وكرواتيا باعتبارهما الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة، بعدما فاز كل منهما في 4 مواجهات من أصل 4.

أما المنتخب الأرجنتيني، فيعد الأكثر مشاركة في ركلات الترجيح بتاريخ كأس العالم، بعدما خاض 7، وحقق الفوز في 6 منها، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات.

في المقابل، يمتلك منتخب إسبانيا أحد أسوأ السجلات بين كبار المنتخبات، بعدما فاز في سلسلة واحدة فقط من أصل 5، بينما سجل المنتخب الإنجليزي أقل نسبة نجاح في تنفيذ الركلات بين المنتخبات الكبرى بواقع 58%، في حين يعكس سجل المنتخب المكسيكي معاناة مماثلة في هذا الجانب.

وامتد تأثير ركلات الترجيح إلى المباريات النهائية، حيث حسمت 3 نسخ من كأس العالم بهذه الطريقة، بداية من نهائي الولايات المتحدة 1994 بين البرازيل وإيطاليا، ثم نهائي ألمانيا 2006 بين إيطاليا وفرنسا، وأخيراً نهائي قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

لم تعد ركلات الترجيح مجرد «يانصيب» كما توصف أحياناً، بل أصبحت مزيجاً من الإعداد الفني، والتحليل الإحصائي، والقدرة الذهنية على التعامل مع الضغط. ومع استمرار تزايد المباريات التي تحسم من علامة الجزاء وتراجع نسب النجاح، بات إتقان ركلات الترجيح أحد أهم مفاتيح المنافسة على لقب كأس العالم في كرة القدم الحديثة.