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الرياضة

هولندا تساند جاكبو في أزمة فقدان طفله

هولندا تساند جاكبو في أزمة فقدان طفله
29 يونيو 2026 21:29

مونتيري (رويترز)

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أعرب لاعبو منتخب هولندا عن تضامنهم مع زميله كودي جاكبو عقب فقدانه، ​طفله قبل ولادته، حيث أشاد المدرب رونالد كومان والقائد فيرجيل فان دايك بقوة صمودهما في مواجهة هذه ⁠المحنة الإنسانية.
وكانت زوجة جاكبو، نوا فان دير بيج، ​قد أعلنت نبأ الفقد عبر مواقع التواصل ​الاجتماعي ‌يوم السبت، فيما حصل ⁠اللاعب على ​إجازة قصيرة لقضائها مع عائلته المقيمة بالقرب من معسكر المنتخب في مدينة كانساس سيتي، حيث يشارك المنتخب الهولندي في كأس العالم. وقال ‌كومان "بذلنا كل ما في وسعنا لتقديم الدعم ‌له، كلاعبين وكجهاز فني". وأضاف "بطبيعة الحال، في الأيام الأولى كان لديه حرية التوجه إلى عائلته والبقاء معها. ​وقد تعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية، ولم يقل في أي لحظة: أريد العودة، أريد أن أكون مع العائلة".
من جانبه، أكد فان دايك أنه يكن احتراماً ‌كبيراً للطريقة التي تعامل بها ​جاكبو وعائلته مع الوضع، متوقعاً أن يكون المهاجم في كامل تركيزه خلال مباراة يوم الاثنين أمام المغرب في دور 32.
وقال "الأهم ​هو أن ‌نسأله: ⁠ماذا تحتاج؟ ‌إنها أخبار مؤلمة للغاية وتذكرنا ‌بأن كرة القدم تأتي في المرتبة الثانية، فهناك أمور أهم كثيراً ⁠في الحياة".
وأضاف "الأمر محزن للغاية، لكن كودي يتعامل ​معه. إنه ناضج جداً، وسلوكه يعكس شخصية قوية. لدي احترام كبير لما يمر به هو وعائلته وكيفية تعاملهم معه، مهما كان قاسياً".
ولم يدل جاكبو بأي تصريح حتى الآن، ​لكن من المتوقع أن يشارك في مباراة ​المغرب.

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رونالد كومان
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