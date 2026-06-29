سينر يعبر بصعوبة في ويمبلدون وسابالينكا تجتاز محنة باريس

لندن (أ ف ب)

حقق الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب، فوزاً صعباً في خمس مجموعات، ليستهل بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد تعرضه لمقاومة قوية من قبل الصربي ميومير كيتسمانوفيتش (50) قبل أن يتغلب عليه 4-6 و6-3 و6-7 (6-8) و6-2 و6-3.

وطمأنت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً، عشاقها بفوزها الساحق على الشابة الصربية تيودورا كوستوفيتش (184) بنتيجة 6-2 و6-3.

في ظل صعوبة كبيرة على عشب لندن، حيث فقد توازنه وسقط مرات عدة، كافح سينر لمدة 3 ساعات و29 دقيقة لاجتياز الدور الأول.

وفي سعيه لتحقيق ثنائية ويمبلدون واللقب الخامس في البطولات الأربع الكبرى، بعد شهر من إقصائه المبكر في الدور الثاني لرولان جاروس، سيواجه سينر في الدور المقبل البرتغالي نونو بورخيس (48) الذي هزم في وقت سابق الأميركي تريستان بوير (191) بنتيجة 6-3 و7-5 و7-5..

وبعدما فاز كيتسمانوفيتش (26 عاماً) بالمجموعة الأولى إثر كسر إرسال سينر والنتيجة 4-4، ردّ الإيطالي البالغ 24 عاما بكسر إرسال منافسه منذ بداية المجموعة الثانية.

كانت المجموعة الثالثة أكثر إحكاماً، حيث فشل سينر في الفوز بأي من نقاط كسر الإرسال الخمس الخاصة به. استغل كيتسمانوفيتش الوضع فأنقذ نقطة حسم وتقدم بعد شوط فاصل مذهل.

قاتل سينر خلال إرساله (31 إرسالاً ساحقاً مقابل 1) وتفوق على الشبكة (فاز بـ 22 نقطة من 25)، ففاز بالمجموعتين الأخيرتين ضد منافس أقل حدة بكثير.

فيما استعادت سابالينكا توازنها بعد هزيمتين ثقيلتين في الأسابيع الأخيرة، في رولان جاروس وبرلين (0-6 في المجموعة الثالثة في كل مرة).

وفي مواجهة كوستوفيتش، وجدت البيلاروسية التي لم تلعب أي مباراة نهائية في لندن، تقدمت سريعاً على الملعب المركزي بكسر إرسال مزدوج، قبل أن تختتم المجموعة الأولى في 32 دقيقة.

وخضعت الصربية البالغة 19 عاماً لقانون الأقوى، فحققت سابالينكا كسراً مزدوجاً مرة أخرى قبل أن تتراجع قليلاً، عندما كان ترسل للمباراة والنتيجة 5-2.

وحسمت سابالينكا اللقاء في ساعة و05 دقائق على إرسال كوستوفيتش، حيث ستواجه الأميركية مكارتني كيسلر (57) في الدور الثاني.

واستهلت اليابانية ناومي أوساكا رحلتها على الملاعب العشبية بفوز سهل على الفرنسية إلسا جاكمو 6-1 و7-5 بعد يومين من انسحابها من نهائي دورة باد هومبورج.

وخضعت اللاعبة الرابعة عشرة على العالم والتي خاضت أول نهائي لها على العشب السبت في ألمانيا عن عمر يناهز 28 عاماً، لتدليك قدمها اليمنى عند الكاحل قبل أن تنسحب بينما كانت متأخرة 1-6 و0-1 أمام التشيكية كارولينا موخوفا التاسعة.

ومع ذلك، تمكنت أوساكا، الفائزة مرتين بلقبي أستراليا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة، من التدرب الأحد في ويمبلدون، حيث لم تتجاوز الدور الثالث مطلقا أعوام 2017 و2018 و2025.

وستكون منافستها المقبلة الكولومبية إيميليانا أرانغو (97) أو الروسية أناستازيا غاسانوفا (225).