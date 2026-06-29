فضيحة فساد تهز دوري السلة الأميركي

نيويورك (أ ف ب)

وجّهت محكمة فدرالية في نيويورك الاثنين، اتهامات إلى لاعبَين سابقَين في دوري كرة السلة الأميركي «أن بي أيه»، هما مالك بيزلي وإدوارد ديفيس، بالإضافة إلى وكيل اللاعبين النشط باولو زامورانو، بالفساد والمراهنات الاحتيالية.

كما اتُّهم ثلاثة أشخاص آخرين معهم، وجميعهم «متهمون بالمشاركة في نظام يتكون من رشوة بيزلي (29 عاماً) حتى يتلاعب بأدائه» خلال المباريات ليتمكنوا من وضع رهانات احتيالية، حسبما ذكر جوزيف نوسيلا المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك في بيان صحفي.

وفقاً للائحة الاتهام، اتفق بيزلي لاعب ميلووكي باكس آنذاك، مع زميله السابق إدوارد ديفيس (37 عاماً) على الأداء الضعيف أو، بخلاف ذلك، الأداء الزائد في بعض الفئات الإحصائية خلال مباريات الدوري.

ثم استخدم شركاؤهم هذه المعلومات السرية للمراهنة على أساس هذه الإحصائيات.

وتابع البيان «في مقابل هذه التلاعبات، تلقى بيزلي رشاوى، عادة ما تكون في شكل تخفيض أو سداد ديون القمار المستحقة لديفيس».

وتسرد لائحة الاتهام أمثلة عدة على هذه المباريات التي تم التلاعب بها خلال عام 2024، على غرار مواجهات كليفلاند كافالييرز، وشارلوت هورنتس، ولوس أنجلوس كليبرز.

في المجمل، تبلغ المبالغ المطروحة مئات الآلاف من الدولارات. في حالة إدانتهم، يواجه كل منهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً بتهم الاحتيال الإلكتروني المنظم، وما يصل إلى 20 عاماً بتهمة غسل الأموال المنظم وما يصل إلى 5 سنوات بتهمة الفساد في مسابقة رياضية.

تنضم هذه القضية الجديدة إلى العديد من القضايا الجارية والمتعلقة بالمراهنات الرياضية المزورة في كرة السلة الجامعية أو الدوري الأميركي.

وتتم محاكمة بعض الأسماء الكبيرة في هذه الرياضة، مثل المدرب تشونسي بيلوبس، أو اللاعبين السابقين تيري روزيير ودايمون جونز.