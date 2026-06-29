شيماييف يتحدى ستريكلاند في «يو إف سي»: «اقبل النزال ولا تهرب»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أشعل الإماراتي حمزة شيماييف أجواء المنافسة في فئة الوزن المتوسط بمنظمة «يو إف سي»، بعدما وجّه رسالة مباشرة إلى غريمه الأميركي شون ستريكلاند، مطالباً إياه بقبول نزال الإعادة بينهما.

وكتب شيماييف عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مساء الاثنين: «اقبل النزال، ولا تهرب، سأهزمك على أي حال، وكلما حدث ذلك مبكراً أصبح التنفس أسهل بالنسبة لك»، في إشارة واضحة إلى رغبته في استعادة لقب الوزن المتوسط.

وجاءت رسالة شيماييف بعد أيام من تأكيد ستريكلاند استهدافه العودة إلى الحلبة في ديسمبر المقبل، رغم الإصابة التي تعرض لها خلال نزاله الأخير أمام البطل الإماراتي السابق في بطولة «UFC 328».

وكان ستريكلاند قد فاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة في أغسطس الماضي، عندما ألحق بشيماييف أول خسارة في مسيرته الاحترافية، بعدما انتزع منه لقب الوزن المتوسط بقرار منقسم للحكام، في واحدة من أبرز مفاجآت العام.

وقال ستريكلاند عبر منصة «إكس»: «نتطلع للعودة في ديسمبر، لا يمكنني أن أصبح بديناً وضعيفاً خلال فترة التعافي»، مؤكداً عزمه خوض نزال جديد قبل نهاية العام، رغم معاناته من إصابة في الكتف وكسر في الأنف خلال مواجهته أمام شيماييف.

وبينما يطالب شيماييف بفرصة ثأرية لاستعادة الحزام، يرى ستريكلاند أن الفرنسي نصر الدين إيمافوف يستحق المنافسة على اللقب وفقاً للتصنيف الرسمي، فيما يبقى الفائز من مواجهة الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس والأميركي كامارو عثمان ضمن قائمة المرشحين.

وتبدو فئة الوزن المتوسط مقبلة على مرحلة مشتعلة، مع تزايد المطالب بإقامة نزال الإعادة بين شيماييف وستريكلاند، في انتظار القرار النهائي من منظمة «يو إف سي» بشأن هوية المنافس المقبل للبطل الأميركي.