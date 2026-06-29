منتخبنا يتجاوز عمان ويترقب قرعة نهائي دولية «شباب اليد»

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد فوزه الأول في بطولة الإمارات الدولية لمنتخبات الشباب، بعدما تغلب على نظيره العماني بنتيجة 28-27، في ختام الدور الأول من البطولة المقامة على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، ضمن استعدادات المنتخبات للاستحقاقات القارية المقبلة.

وأنهى «الأبيض» الشوط الأول متقدماً بنتيجة 13-12، قبل أن يحافظ على أفضليته حتى صافرة النهاية، ليحقق انتصاره الأول في البطولة، بعد تعادله مع البحرين في الجولة الأولى وخسارته أمام قطر في الجولة الثانية.

وفي المباراة الثانية، واصل المنتخب القطري عروضه القوية وحقق فوزه الثالث على التوالي، بتغلبه على البحرين بنتيجة 31-30، رغم تأخره في الشوط الأول بنتيجة 15-16، ليحسم «العنابي» صدارة الدور الأول بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط.

وبنهاية الدور الأول، تساوى منتخبا الإمارات والبحرين برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد التعادل في المواجهة المباشرة وتحقيق كل منهما فوزاً وخسارة، فيما بقي المنتخب العماني في المركز الرابع من دون رصيد.

ووفقاً لنظام البطولة، ستُجرى قرعة لتحديد صاحب المركز الثاني بين الإمارات والبحرين، حيث يلتقي الفائز مع المنتخب القطري في المباراة النهائية، بينما يواجه المنتخب الآخر نظيره العماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك بعد غدٍ الأربعاء في ختام البطولة، على أن تحصل المنتخبات على راحة غداً الثلاثاء.