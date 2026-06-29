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الرياضة

تألق الهرمودي والزبيبي في منافسات القفز بأكاديمية بوذيب

من تتويج الفائزين بالمنافسات الصيفية في بوذيب (من المصدر)
30 يونيو 2026 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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واصل محمد فادي الزبيبي، فارس نادي الشارقة للفروسية، مشاركاته القوية في منافسات قفز الحواجز الصيفية والتي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، خلال فصل الصيف في ميادين الصالات المغطاة في أكاديمية بوذيب للفروسية ومركز الشارقة للفروسية.
واشتمل برنامج الأسبوع الصيفي الثالث على 12 منافسة أقيمت على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية تنافس فيها 186 فارساً وفارسة، وقدموا خلالها أكثر من 500 مشاركة بصحبة 256 خيلاً.
وشهد المنافسات وقام بتتويج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب للفروسية، وأحمد علي الجنيبي رئيس قسم التدريب بالأكاديمية، والحكم الدولي خليل إبراهيم رئيس لجنة التحكيم، والمصمم الدولي يوسف المحمودي، مصمم مسارات المنافسات.
وأقيمت أولى منافسات الـ1.30 متر مفتوحة المشاركة، بمواصفات المرحلتين الخاصة، ونال لقب المركز الأول، الفارس فهد إبراهيم الهرمودي مع «فري كور» من نادي الشارقة للفروسية.
وفي منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع فاز الفارس محمد فادي الزبيبي مع الفرس «كوستودس لاراسينا» من نادي الشارقة للفروسية والزمن 54.86 ثانية.
واستقطبت المنافسات التي صمم مسارها بحواجز الـ1.20 متر عدداً كبيراً من المشاركين في منافسة المرحلتين الخاصة، التي فاز بجائزتها الفارس مفتاح الظاهري مع «فينس دو لاغون» من فرسان شرطة أبوظبي، وفي منافسة الجولة الواحدة فاز الفارس أحمد هاشم مع «كالديرو» من نادي مندرة للفروسية.
وارتفع عدد المشاركين في المنافسات على حواجز الـ(1.05 ـ 1.10) متر، وفي منافسة الجولة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، فاز «انتشابل زد» بقيادة الفارس سلطان أحمد التبالي، من نادي ربدان للفروسية، وفي منافسة المرحلتين الخاصة، فاز بها «ساندي» بقيادة الفارس صالح مفرج الكربي من نادي الشارقة للفروسية.
وعلى ذات الارتفاع (1.05 ـ 1.10) متر، للمبتدئين والأشبال والمتقدمة (3)، فاز الفارس أحمد هاشم مع «آكشن» من نادي مندرة للفروسية، وفي منافسة المرحلتين الخاصة، فاز بجائزة المركز الأول الشبل فارس وسيم شمدين مع «شيكا آر بي» من نادي مندرة للفروسية.
وفي أول منافسة للفرق خصصت لمشاركة الفرسان من فئة المبتدئين والأشبال، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ(90. ـ 1.00) متر، فاز فريق فورمولا المكون من الفارسين شاهين سيف العواني مع «آر فالينا»، والفارس غانم محمد الهاجري مع «فيندي» بمجموع 4 نقاط جزاء، وفي أفضل زمن حيث بلغ 121.74 ثانية.
وفي منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ(90. ـ 1.00) متر، فازت بها الفارسة نورا أبو محمود مع «الأندلس» من فرسان شرطة أبوظبي.
ومنافسة الزمن المثالي مفتوحة المشاركة، صمم مسارها بحواجز (80. ـ 90.) متر، ونالت جائزة المركز الأول الفارسة مها الشامسي مع «ويوليتا» من نادي الباهية للفروسية، وفي منافسة المرحلتين الخاصة على ذات الارتفاع، للمبتدئين والأشبال، فاز بجائزة المركز الأول الفارس طارق عبده مع «شابلشر بي اس» من نادي الشارقة للفروسية.
وبمنافسة الزمن المثالي من جولة واحدة مفتوحة المشاركة على حواجز (70. ـ 80.) متر، والتي تنافس فيها 50 مشاركاً، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس عبدالله سالم المرزوقي مع «مون لايت» من نادي الباهية للفروسية.

نادي الشارقة للفروسية
قفز الحواجز
اتحاد الإمارات للفروسية والسباق
قرية بوذيب للفروسية
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