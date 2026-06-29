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الرياضة

تشاكارا إلى المركز الثالث في «السباق إلى دبي»

تشاكارا يرفع كأس بطولة إيطاليا (من المصدر)
30 يونيو 2026 00:58

دبي (الاتحاد)

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تقدم الإسباني يوجينيو لوبيز تشاكارا إلى المركز الثالث برصيد 2107 نقاط في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» في منافسات جولة دي بي ورلد، وذلك بفضل حصده اللقب الثاني على التوالي، بعد انتصاره في بطولة إيطاليا المفتوحة التي اختُتمت أمس الأول على ملعب نادي سيركولو جولف تورينو، وذلك بعد فوزه مطلع شهر يونيو الجاري بلقب بطولة هولندا المفتوحة.
وجاء فوز تشاكارا عن جدارة واستحقاق، إذ أنهى المنافسات بإجمالي 24 ضربة تحت المعدّل، بواقع 66 و65 و65 و64 ضربة على التوالي في الجولات الأربعة للبطولة، وبفارق خمس ضربات عن الإنجليزي مات والاس، الذي حلَّ وصيفاً برصيد 19 ضربة تحت المُعدّل.
وواصل تشاكارا المولود في العاصمة الإسبانية مدريد، التألق في ملاعب الجولف، وهو الذي كان لاعب كرة قدم واعد قبل أن يقرّر التركيز على رياضة الجولف بعد إصابة في معصمه. وكسب تشاكارا بفضل هذا الفوز 585 نقطة، ليبدأ بمزاحمة كلٍّ من الأميركي باتريك ريد متصدّر تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم برصيد 2690 نقطة، والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، الذي يحل ثانياً برصيد 2269 نقطة.
وقال تشاكارا: «أشعر بسعادة غامرة، الفوز ممتع دائماً، لكن هذا ما نسعى إليه. أنا فخور جداً بنفسي». 
وأضاف: «كانت منافسة قوية، لاعبان من الطراز العالمي - ربما اثنان من أفضل اللاعبين في العالم. هذا ما كنت أحلم به منذ صغري، أن ألعب ضد هؤلاء اللاعبين في المراحل الحاسمة».
وضمِن هذا الفوز للاعب الإسباني مقعداً للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة بنسختها الـ 154 الشهر المقبل في نادي رويال بيركديل. وتتواصل المنافسة القوية هذا الموسم في «السباق إلى دبي» للجولف بين ألمع النجوم للتأهل إلى التصفيات النهائية التي تستضيفها الإمارات نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر أيضاً.
وشكّلت هذه البطولة المحطة رقم 24 بالمجمل في بطولات هذا الموسم الذي يطوف 25 دولة حول العالم، بإقامة 42 بطولة تحت شعار «السباق إلى دبي».

دبي
السباق إلى دبي
دي بي ورلد
جولة موانئ دبي العالمية للجولف
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