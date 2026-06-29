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الرياضة

«الشراع الحديث» يحصد 3 ميداليات في «دولية البارح» بالبحرين

منتخب الشراع الحديث سجل مشاركة ناجحة في البحرين (وام)
30 يونيو 2026 00:58

المنامة (وام)

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توج منتخب الإمارات للشراع الحديث بـ3 ميداليات ملونة «ذهبية وفضية وبرونزية» في النسخة الـ32 من بطولة البارح الدولية، التي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية خلال الفترة من 24 إلى 28 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة من المنتخبات الخليجية والعربية.
وأحرز عبد الله المهيري الميدالية الذهبية في فئة «إلكا 4»، فيما نال ماجد المرزوقي الميدالية الفضية في فئة «إلكا 6»، وحصد حمد المهيري الميدالية البرونزية في فئة «أوبتمست».
وشهد مراسم التتويج الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب ممثلي المنتخبات المشاركة.
وأكد العبيدلي أن تحقيق 3 ميداليات في بطولة البارح الدولية، يعكس التطور المتواصل لرياضة الشراع الحديث في دولة الإمارات، ويعد ثمرة للعمل المتواصل وفق الخطة الاستراتيجية للاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والتي تستهدف تعزيز حضور الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات.

الشراع الحديث
منتخب الشراع الحديث
منتخب الإمارات للشراع الحديث
بطولة البارح الدولية
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