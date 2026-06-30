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الرياضة

على خطى الإكوادور.. عطلة رسمية في باراجواي بعد الفوز على الألمان

على خطى الإكوادور.. عطلة رسمية في باراجواي بعد الفوز على الألمان
30 يونيو 2026 09:21

فوكسبورو (ماساتشوستس) (رويترز)
أعلن سانتياجو بينا رئيس باراجواي اليوم الثلاثاء عطلة وطنية احتفالاً ​بالفوز المفاجئ الذي حققه المنتخب الوطني على ألمانيا، والذي دفعه لبلوغ دور الـ 16 في كأس ⁠العالم لكرة القدم.
وفاجأ المنتخب القادم من أميركا ​الجنوبية ألمانيا، الفائز باللقب أربع مرات، بالفوز ​عليها ‌4-3 بركلات الترجيح ⁠بعد ​أن تعادل الفريقان 1-1 عقب وقت إضافي، محققاً بذلك واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.
وكتب بينا على منصة ‌إكس "اليوم، البلد بأسره يحتفل" مصحوباً بصورة له ‌وهو يوقع المرسوم.
وأضاف "يمثل هذا احتفالاً بفوز فريق يمثل أعمق جوانب هويتنا: العزيمة والإيمان وقوة ​الشعب الذي لا يستسلم أبداً".
وجاء في نص المرسوم، الذي نشره بينا أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن فوز باراجواي تجاوز بكثير نطاق الرياضة ‌ويستحق احتفالاً على مستوى البلاد.
وجاء ​في المرسوم "لا يمكن للحكومة أن تتغاضى عن هذا الانجاز الكبير.. من الضروري تسهيل التقاء جميع أفراد الشعب في ​باراجواي للاحتفال بهذا ‌اليوم ⁠التاريخي".
وتعد باراجواي ‌ثاني دولة في ‌أميركا الجنوبية تعلن عن يوم عطلة بعد نتيجة مفاجئة في ⁠كأس العالم أمام ألمانيا خلال البطولة.
وفي ​الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا أيضاً يوم عطلة وطنية بعد أن حققت بلاده الفوز بنتيجة 2-1 على الألمان في المجموعة الخامسة لتتاهل إلى مراحل ​خروج المغلوب. 

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