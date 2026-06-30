الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نادي «بنات» الإماراتي بالمستوى الأول في «أبطال آسيا للسيدات»

نادي «بنات» الإماراتي بالمستوى الأول في «أبطال آسيا للسيدات»
30 يونيو 2026 11:26

كوالالمبور (وام)
تشهد النسخة الثالثة من دوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم 2026-2027 مشاركة قياسية، مع تسجيل 30 نادياً من 29 اتحاداً وطنياً في القارة، بزيادة خمسة أندية مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك في تأكيد على النمو المتواصل لكرة القدم النسائية في آسيا.
وتبرز المشاركة الإماراتية في البطولة من خلال نادي «بنات»، الذي تشهد البطولة ظهوره الأول في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما جاء في المستوى الأول للقرعة وفق تصنيف مسابقات الأندية النسائية الآسيوية 2024- 2025، محتلاً المركز السادس، ليكون ضمن أبرز الأندية المشاركة في الدور التمهيدي.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مراسم قرعة الدور الأول ستقام الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 24 نادياً، سيتم توزيعها على 6 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، لخوض منافسات بنظام الدوري المجمع خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس المقبل، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور المجموعات.
وستنضم الأندية المتأهلة من الدور التمهيدي إلى الأندية المتأهلة مباشرة، وهي: حامل اللقب نيغويهيانغ وومنز من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وملبورن سيتي الأسترالي، وهواشيون كيه إس بي أو من جمهورية كوريا، وإيناك كوبي ليونيسا الياباني، وبكين جينغتان الصيني، وهو تشي منه سيتي وومنز الفيتنامي.
وتشهد البطولة مشاركة أندية من أربعة اتحادات وطنية للمرة الأولى، هي بنجلاديش ولبنان وطاجيكستان وتيمور الشرقية، كما تسجل 13 نادياً ظهورها الأول في مسابقات الاتحاد الآسيوي، من بينها نادي «بنات» الإماراتي.
ووفق توزيع مستويات القرعة، يضم المستوى الأول إلى جانب نادي بنات الإمارات كلاً من بام خاتون الإيراني، ونيو تايبيه سيتي هانغ يوان التايواني، وكايا إيلويلو الفلبيني، وإيست بنغال الهندي، فيما تضم المستويات الأخرى بقية الأندية المشاركة، إضافة إلى مستوى خاص بالأندية المستضيفة.
ومن المقرر إقامة قرعة دور المجموعات في سبتمبر المقبل بمشاركة 12 نادياً، على أن تنطلق منافسات هذا الدور في نوفمبر 2026، لاستكمال مشوار المنافسة على لقب النسخة الثالثة من دوري أبطال آسيا للسيدات.

أخبار ذات صلة
«أدنوك للمحترفين» يترقب قفزة تاريخية في القيمة التسويقية
«الآسيوي» يعلن أندية «النخبة» و«آسيا 2»
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
آخر الأخبار
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©