161 نقطة تضع «ليوا الرياضي» في وصافة مونديال «الباها 2026»

روما (وام)

تقدَّم فريق ليوا الرياضي إلى المركز الثاني في الترتيب العام لكأس العالم لـ«الباها 2026» لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة «SSV»، بعد ختام منافسات رالي إيطاليا الصحراوي «الجولة الرابعة من البطولة»، رافعاً رصيده إلى 161 نقطة، ومعززاً حظوظه في المنافسة على اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم.

وتنص لوائح البطولة على احتساب أفضل 6 نتائج من أصل 8 جولات، ما يمنح الفريق فرصة إضافية لتعزيز رصيده خلال الجولتين المتبقيتين.

وقدم الثنائي الإماراتي الدراج منصور بالهلي والملاح خالد الكندي، أداءً مميزاً على متن مركبة «كان-إم مافريك آر»، بعدما افتتحا الرالي بالفوز في المرحلة الأولى، في تأكيد على جاهزيتهما للمنافسة على صدارة الفئة.

وشهدت المرحلة الثانية، التي تم تنظيمها على جولتين استمرار تفوق الفريق بحصد المركز الأول في الجولة الصباحية، قبل أن يتعرض لعطل فني في الجولة المسائية أدى إلى تراجعه للمركز الرابع، مع احتفاظه بفرص المنافسة حتى المراحل الأخيرة.

وفي المرحلة الثالثة والختامية، استعاد الفريق توازنه وأنهى المنافسات في المركز الثالث، ليخرج من رالي إيطاليا بحصيلة مهمة من النقاط أسهمت في تقدمه إلى المركز الثاني في الترتيب العام لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة «SSV».

وشهد رالي إيطاليا، الذي أقيم على المسارات الحصوية في منطقة فريولي الإيطالية، مشاركة قياسية بلغت 91 طاقماً يمثلون 28 دولة، ليعد من أقوى جولات الموسم.

ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر في مستوى فريق ليوا وقدرته على منافسة أبرز المتسابقين على الساحة العالمية، بعدما تجاوز آثار انسحابه من رالي الأردن، وعاد بإحراز المركز الثاني في رالي اليونان، قبل أن يواصل تقدمه في رالي إيطاليا ويقترب من صدارة الترتيب العام.

ويتطلع الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الجولتين المتبقيتين، سعياً إلى تعزيز رصيده من النقاط والمنافسة على لقب كأس العالم، في ظل احتدام المنافسة على المراكز الأولى حتى الجولة الختامية.