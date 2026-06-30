طائر كندا الحزين.. أوستاكيو يجدد الذكريات الأليمة

معتز الشامي (أبوظبي)

تحول ستيفن أنتونيس أوستاكيو إلى بطل قومي في كندا بعدما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92 أمام جنوب أفريقيا، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، لكن فرحته التاريخية امتزجت بدموع حملت قصة إنسانية مؤثرة.

عقب المباراة، لم يتمالك لاعب وسط لوس أنجلوس إف سي، المعار من بورتو البرتغالي، مشاعره، مؤكداً أن كل ما يحققه في مسيرته الكروية هو تكريم لعائلته. وقال: "كل ما أفعله هو من أجل أسرتي، من أجل والدي، وشريكتي، وابنتي، وأصدقائي. أفعل كل شيء من أجلهم".

ولم تكن تلك الكلمات مجرد تعبير عاطفي، حيث عاش اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فترات قاسية بعد فقدان والديه خلال أقل من عام. فقد توفيت والدته إزميرالدا إثر صراع مع مرض السرطان عام 2023، قبل أن يفقد والده أرماندو يوستاكيو بسبب أزمة قلبية في عام 2024.

وقال أوستاكيو بعد قيادة منتخب بلاده إلى الإنجاز التاريخي وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "إنه يوم مميز جداً بالنسبة لي ولكندا ولكل اللاعبين. لقد قاتلنا كثيراً من أجل تحقيق هذا الفوز".

ولم يقتصر تأثير لاعب الوسط على تسجيل هدف الانتصار، بل قدم أداءً استثنائياً طوال اللقاء، ليصبح ثاني لاعب منذ بدء شركة "أوبتا" تسجيل البيانات عام 1966 يصنع 5 فرص خطيرة من الكرات الثابتة في مباراة واحدة بكأس العالم.

ويعرف أوستاكيو بقدرته على التألق في المباريات الكبرى، حيث سبق له تمثيل منتخب البرتغال تحت 21 عاماً قبل اختيار اللعب مع كندا، وسجل 5 أهداف خلال 60 مباراة دولية، كما حمل شارة قيادة المنتخب في غياب النجم المصاب ألفونسو ديفيز.

وسبق للاعب أن ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، عندما سجل هدفاً بقميص بورتو في شباك أتلتيكو مدريد، ليسهم في إقصاء الفريق الإسباني من البطولة.

ويحظى أوستاكيو بإشادة كبيرة من زملائه ومدربيه، حيث وصفه زميله ريتشي لاريا بأنه يقوم بالكثير من "العمل الخفي" الذي لا يلاحظه كثيرون داخل الملعب، بينما شبهه المدرب البرتغالي فيتور سيفيرينو، الذي أشرف على تدريبه في تشافيز، بلاعبي أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة التابعة لبرشلونة.

وقال سيفيرينو إن أوستاكيو لاعب ذكي للغاية، يتميز بحسن التمركز واتخاذ القرارات، ويجيد التمرير ويفهم كرة القدم بصورة عميقة، كما يحرص دائما على تقديم كرة قدم جميلة والاستحواذ على الكرة.

أما مدرب كندا جيسي مارش، فلم يخف تأثره بقصة لاعبه، مؤكداً أنه لا يوجد شخص يستحق هذه اللحظة أكثر من أوستاكيو، وأضاف: "أنا سعيد جداً من أجله. أعتقد أن والديه يشاهدانه الآن من مكان ما، وقد رأيا ما حققه".

وبهدفه التاريخي وقصته الملهمة، لم يمنح أوستاكيو منتخب كندا بطاقة العبور إلى دور الـ16 فحسب، بل أصبح رمزا للإصرار، ودليلا على أن أقسى المحن قد تتحول إلى مصدر قوة يقود إلى أعظم الإنجازات.