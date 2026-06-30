اللجنة الأولمبية تستعرض دعم الاتحادات الرياضية قبل المحافل الدولية

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الأولمبية الإماراتية، ممثلةً في إدارة الشؤون الفنية والرياضية ولجنة الطب الرياضي، اجتماعاً مرئياً مشتركاً مع الاتحادات الرياضية على مدار يومين، بمشاركة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشّطات، لبحث سبل الاستعدادات اللازمة لخوض المحافل الرياضية المُقامة خلال العام الجاري على جميع المستويات.

وناقش الحضور أجندة المحافل الرياضية التي يخوضها أبناء الإمارات خلال عام 2026، وهي دورة الألعاب الآسيوية رقم 20، والتي تستضيفها مدينتا ايتشي - ناجويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر من العام الجاري، ودورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب، والمقرر إقامتها في مدينة داكار بجمهورية السنغال خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين.

واستعرض الحضور خلال الاجتماع أهم المحاور الرئيسية الخاصة بالاستعداد لهذه المحافل المهمة وما يصاحبها من إجراءات وخطوات متعددة، حرصاً على تحقيق الجوانب المنشودة، لاسيما المتعلقة منها بسلامة الرياضيين، والتأكد من الإلمام بجميع التعليمات الصحية والمعايير المختلفة الصادرة عن اللجان المنظمة.

واطّلع الحضور على قائمة التطعيمات والإجراءات الصحية الخاصة بالسفر، وفحوصات مكافحة المنشطات وسبل الوقاية والتوعية المرتبطة بها، مع التأكيد على ضرورة استكمال متطلبات دورة ADEL للرياضيين وأعضاء الوفود المعنيين، وفقاً لاشتراطات المجلس الأولمبي الآسيوي والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى استعراض التجهيزات الإدارية واللوجستية الخاصة بمغادرة ووصول الوفد الرياضي المشارك في الدورات الرياضية المقبلة.

وتحرص اللجنة الأولمبية الإماراتية على العمل جنباً إلى جنب مع الاتحادات الرياضية، بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، لتوفير أفضل الممارسات وتفعيل التنسيق المستمر للوصول إلى النتائج المرجوّة، بما ينعكس على أداء الوفود الرياضية خلال مسيرتها في تمثيل الوطن والسعي نحو إعلاء رايته على الدوام أمام الجميع.