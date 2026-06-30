الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ارفع في أبوظبي» تستقطب 105 مشاركين في الحديريات

«ارفع في أبوظبي» تستقطب 105 مشاركين في الحديريات
30 يونيو 2026 14:04

أبوظبي (الاتحاد)
شهدت فعالية «ارفع في أبوظبي» المجتمعية، التي نظّمها نادي أبوظبي لرفع الأثقال في جزيرة الحديريات بالتعاون مع مركز «هايبريد»، تفاعلاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، في مشهد عكس الاهتمام المتزايد برياضة رفع الأثقال والرغبة في التعرف على هذه الرياضة وممارستها.
وسجّلت الفعالية مشاركة 105 من الزوّار بمختلف الفئات العمرية، خضعوا لاختبارات فنية سيتم على ضوئها اختيار عدد من المواهب للانضمام إلى صفوف نادي أبوظبي لرفع الأثقال.
وعاشت جزيرة الحديريات أجواءً تنافسية ممتعة، حيث خاض المشاركون تحدي رفع ما يعادل 60% من أوزانهم، ما أتاح للكثيرين فرصة التعرف إلى اللعبة للمرة الأولى، فيما أبدى عدد من الرياضيين الهواة رغبتهم في الانضمام إلى النادي وممارسة رفع الأثقال بشكل منتظم.
وامتدت الفعالية على مدار 12 ساعة، وشهدت توزيع جوائز عينية على المشاركين، إلى جانب تقديم الجهاز الفني ومنسوبي النادي شروحات تعريفية حول أساسيات اللعبة وطرق ممارستها، بما أسهم في نشر ثقافة رفع الأثقال واستقطاب شريحة واسعة ومتنوعة من أفراد المجتمع.
وتأتي فعالية «ارفع في أبوظبي» ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز الحضور المجتمعي للعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة التي يمكن أن تمثّل مستقبل رفع الأثقال الإماراتية.

أخبار ذات صلة
«الحديريات».. تجارب استثنائية تجمع بين الرياضة والترفيه
ارفع 60% من وزنك.. فعالية مجتمعية في الحديريات
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
جزيرة الحديريات
آخر الأخبار
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©