«ارفع في أبوظبي» تستقطب 105 مشاركين في الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت فعالية «ارفع في أبوظبي» المجتمعية، التي نظّمها نادي أبوظبي لرفع الأثقال في جزيرة الحديريات بالتعاون مع مركز «هايبريد»، تفاعلاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، في مشهد عكس الاهتمام المتزايد برياضة رفع الأثقال والرغبة في التعرف على هذه الرياضة وممارستها.

وسجّلت الفعالية مشاركة 105 من الزوّار بمختلف الفئات العمرية، خضعوا لاختبارات فنية سيتم على ضوئها اختيار عدد من المواهب للانضمام إلى صفوف نادي أبوظبي لرفع الأثقال.

وعاشت جزيرة الحديريات أجواءً تنافسية ممتعة، حيث خاض المشاركون تحدي رفع ما يعادل 60% من أوزانهم، ما أتاح للكثيرين فرصة التعرف إلى اللعبة للمرة الأولى، فيما أبدى عدد من الرياضيين الهواة رغبتهم في الانضمام إلى النادي وممارسة رفع الأثقال بشكل منتظم.

وامتدت الفعالية على مدار 12 ساعة، وشهدت توزيع جوائز عينية على المشاركين، إلى جانب تقديم الجهاز الفني ومنسوبي النادي شروحات تعريفية حول أساسيات اللعبة وطرق ممارستها، بما أسهم في نشر ثقافة رفع الأثقال واستقطاب شريحة واسعة ومتنوعة من أفراد المجتمع.

وتأتي فعالية «ارفع في أبوظبي» ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز الحضور المجتمعي للعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة التي يمكن أن تمثّل مستقبل رفع الأثقال الإماراتية.