«الفيفا» يفشل في تعديل قواعد الركلات الترجيحية بالمونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

رفض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعديل إجراءات قرعة ركلات الترجيح خلال الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، ليبقى النظام الحالي دون تغيير حتى نهاية البطولة.

وكانت فيفا اقترحت تقليص عدد القرعات التي تسبق ركلات الترجيح من اثنتين إلى واحدة فقط، بهدف تبسيط الإجراءات ومنح كل منتخب فرصة متساوية في اختيار أفضلية واحدة فقط، سواء تحديد جهة تنفيذ الركلات أو أولوية التسديد.

وبموجب اللوائح الحالية، يجري الحكم قرعتين قبل انطلاق ركلات الترجيح؛ تمنح الأولى الفريق الفائز حق اختيار المرمى الذي ستُنفذ عليه الركلات، بينما تحدد الثانية أي الفريقين سيبدأ بالتسديد أولاً.

أما المقترح الجديد، فكان يقضي بمنح الفائز بالقرعة حق اختيار أحد الامتيازين فقط، على أن يحصل الفريق الآخر تلقائياً على الخيار المتبقي، بما يمنع احتكار فريق واحد لكلا الامتيازين.

ورغم مناقشة الفكرة، فضّل مجلس IFAB عدم إدخال أي تعديل على اللوائح في أثناء سير بطولة كأس العالم، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة دراسة المقترح بعد انتهاء النسخة الحالية.

وجاءت فكرة التعديل عقب نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، عندما فاز باريس سان جيرمان بالقرعتين، ليحصل على أفضلية اختيار جهة التنفيذ وأولوية التسديد، وهو ما أعاد النقاش حول مدى عدالة النظام الحالي، دون أن ينجح في إحداث تغيير قبل استكمال منافسات المونديال.