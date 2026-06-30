الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفيفا» يفشل في تعديل قواعد الركلات الترجيحية بالمونديال

«الفيفا» يفشل في تعديل قواعد الركلات الترجيحية بالمونديال
30 يونيو 2026 13:59

معتز الشامي (أبوظبي)
رفض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعديل إجراءات قرعة ركلات الترجيح خلال الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، ليبقى النظام الحالي دون تغيير حتى نهاية البطولة.
وكانت فيفا اقترحت تقليص عدد القرعات التي تسبق ركلات الترجيح من اثنتين إلى واحدة فقط، بهدف تبسيط الإجراءات ومنح كل منتخب فرصة متساوية في اختيار أفضلية واحدة فقط، سواء تحديد جهة تنفيذ الركلات أو أولوية التسديد.
وبموجب اللوائح الحالية، يجري الحكم قرعتين قبل انطلاق ركلات الترجيح؛ تمنح الأولى الفريق الفائز حق اختيار المرمى الذي ستُنفذ عليه الركلات، بينما تحدد الثانية أي الفريقين سيبدأ بالتسديد أولاً.
أما المقترح الجديد، فكان يقضي بمنح الفائز بالقرعة حق اختيار أحد الامتيازين فقط، على أن يحصل الفريق الآخر تلقائياً على الخيار المتبقي، بما يمنع احتكار فريق واحد لكلا الامتيازين.
ورغم مناقشة الفكرة، فضّل مجلس IFAB عدم إدخال أي تعديل على اللوائح في أثناء سير بطولة كأس العالم، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة دراسة المقترح بعد انتهاء النسخة الحالية.
وجاءت فكرة التعديل عقب نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، عندما فاز باريس سان جيرمان بالقرعتين، ليحصل على أفضلية اختيار جهة التنفيذ وأولوية التسديد، وهو ما أعاد النقاش حول مدى عدالة النظام الحالي، دون أن ينجح في إحداث تغيير قبل استكمال منافسات المونديال.

أخبار ذات صلة
محمد صلاح يغازل «المكانة الخاصة» على هامش «المونديال»
3 ابتكارات صنعت الحدث في «المونديال الذكي»
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2026
الاتحاد الدولي لكرة القدم
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©