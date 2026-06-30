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الرياضة

خورفكان يعتمد برنامج الإعداد للموسم الجديد

خورفكان يعتمد برنامج الإعداد للموسم الجديد
30 يونيو 2026 15:30

فيصل النقبي (خورفكان)

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اعتمدت شركة خورفكان لكرة القدم البرنامج الزمني لإعداد الفريق الأول، استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يبدأ تجمُّع اللاعبين وإجراء الفحوص الطبية في الأول من يوليو، إيذاناً بانطلاق مرحلة الإعداد الداخلي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى تركيا في العاشر من يوليو لإقامة المعسكر الخارجي، الذي يتخلّله برنامج فني متكامل بإشراف الجهاز الفني، يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية أيام 18 و25 و30 يوليو، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والوقوف على مستويات اللاعبين قبل انطلاق الموسم.
وسيختتم الفريق معسكره الخارجي بالعودة إلى الدولة في الأول من أغسطس، على أن يواصل تحضيراته الداخلية حتى موعد انطلاق الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين في الرابع عشر من أغسطس.
ويأتي البرنامج الإعدادي ضمن خطة شركة خورفكان لكرة القدم لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة للموسم المقبل، من خلال توفير إعداد متكامل يمنح الجهاز الفني الفرصة للوصول إلى أعلى درجات الانسجام والجاهزية قبل ضربة البداية الرسمية.

نادي خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
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