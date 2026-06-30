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الرياضة

«رهيب» لشادويل يعود إلى مسافة الميل وربع الميل

«رهيب» لشادويل يعود إلى مسافة الميل وربع الميل
30 يونيو 2026 14:30

عصام السيد (أبوظبي)
لم يفقد المدرب أوين بوروز ثقته في المُهر الإماراتي «رهيب» لشادويل، رغم احتلاله المركز الرابع في سباق ديربي إيرلندا للفئة الأول لمسافة 2400 متر، الذي أقيم الأحد برعاية سوق دبي الحرة.
وشعر القائمون على تدريبه أن ابن «سي ذا ستارز» والفرس «أغاريد» البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي لم يسبق له الخسارة، لم يتمكن من إكمال السباق في هذه المرحلة، نظراً لارتفاع المسافة والمستوى، وهم يفكرون بالفعل في موسمه الرابع.
وقال المدرب في بودكاست «نيك لاك ديلي»: «كانت الخسارة مخيّبة للآمال، لكننا تعلَّمنا الكثير، ومن المثير للاهتمام أن أحد الأسباب التي لم أتوقّع استخدامها كعذر هو شعور فارسه روزا بأنه لم يستطع إكمال السباق.. ربما يكون هذا منطقياً، فهو لم يصل بعد إلى كامل لياقته البدنية»، وقال إنه سيُصرّ على إمكانية إكمال سباق الميل ونصف الميل العام المقبل، ولكن نظراً لوضعه الحالي، لم يُكمل السباق كما ينبغي.
أضاف: «كان سعيداً جداً عند المنعطف الأخير، وشعر أن لديه الكثير من الطاقة، لكنه تراجع في آخر 200 متر، وخسر السباق، كانت الخيول الثلاثة الأولى متقدمة بوضوح، ولم نكن لنفوز عليهم، وحافظنا على مركزنا الرابع. كان من المتوقع أن تكون المهمة صعبة، فهو لم يَخضْ سوى سباقين فقط، وكان يواجه خيولاً أكثر خبرة منه بكثير، من المحبط الخسارة، لكنني بالتأكيد لم أفقد ثقتي في هذا الحصان، لا تزال خطط ما تبقّى من الموسم غير واضحة في هذه المرحلة». 
وأضاف: «سأندهش إن لم يتمكن من إكمال مسافة الميل ونصف الميل بعد أن يكتمل نموّه ويستعيد قوته في العام المقبل، لكننا سنلتزم حالياً بمسافة الميل وربع الميل هذا الموسم، لن أستعجله الآن، كانت أرضية المضمار سريعة بعض الشيء بالأمس، لكنني لا أتخذ ذلك عذراً، من الواضح أنه يُقدّر فرصة التدرب أكثر قليلاً». 
وتابع: «لا أعتقد أنه سيخوض الكثير من السباقات هذا العام، لكننا سندرس الوضع ونضع خطة مبدئية لما سنفعله لاحقاً»، لن تراه خلال شهر يوليو، وسنلقي نظرة عليه حينها لنرى ما سيحدث في النصف الثاني من أغسطس وحتى الخريف.

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