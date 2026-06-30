«الكربي» يهدي «قفز الحواجز» فضية «التمايز» في «دولية بوليسورث»

لندن (وام)

أحرز الفارس مبخوت عويضة الكربي «17 عاماً»، مع الفرس «كسالسينا زد»، فضية نهائي منافسات الفئة العمرية 25 عاماً وما دون، في بطولة بوليسورث الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز 1.40 متر.

وانتزع الكربي الفضية بفارق «0.09» ثانية عن توقيت الصدارة، في ختام مشاركات فرسان الشراع في البطولة، التي اختتمت بمشاركة نخبة الفرسان والخيول من مختلف دول العالم.

وشهدت البطولة، التي أقيمت على ميادين بوليسورث الشهيرة في مقاطعة تشيشاير البريطانية، منافسات قوية بمشاركة أكثر من 280 فارساً وفارسة مع 660 خيلاً.

وتضمن برنامج البطولة شوط الجائزة الكبرى فئة الثلاث نجوم برعاية إسطبلات الشراع، إلى جانب الأشواط التأهيلية والمصنفة دولياً، وجاءت مشاركة فرسان الشراع بدعم وتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

ونافس الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي مع «سيجوكس زد» في الجائزة الكبرى للبطولة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز من فئة الثلاث نجوم، على حواجز الـ1.55 متر وعبر الجولة الرئيسة دون خطأ، مضيفاً 4 نقاط جزاء في جولة التمايز، ثم خاض التحدي مع «بياريز زد» في المنافسة الدولية بمواصفات المرحلتين، بحواجز 1.40 متر، وأكملها دون خطأ ضمن قائمة الـ10 الأوائل، بوجود 74 فارساً.

وشارك الفارس حميد عبدالله المهيري مع «مينتوس»، في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز 1.50 متر، وأنهى التمايز برصيد 8 نقاط جزاء، وحصد جائزة المركز التاسع من بين 44 مشاركاً.

وخاض الفارس سالم أحمد السويدي مع «كايو كوكو»، منافسة دولية من جولة واحدة مع تمايز على حواجز الـ1.35 متر، محرزاً المركز الرابع بأداء خالٍ من نقاط الجزاء، كما شارك مع الجواد الصغير «بابلو سكوبار كيه جيه في» (6 سنوات) في البطولة الدولية لفئة خيول القفز الصغيرة من فئة النجمة الواحدة، في منافسة من جولة واحدة على حواجز الـ1.20 متر.

وتواصلت مشاركات خيول القفز الصغيرة بإسطبلات الشراع، عبر الجواد «يونو إل 3 بي» في منافسة المرحلتين الخاصة بقيادة الفارس مبخوت عويضة الكربي، وحصد المركز الثامن بأداء خالٍ من نقاط الجزاء، ومن بعده توّج الجواد «فيلون دبليو إتش» بجائزة المركز التاسع بقيادة الفارس حميد عبدالله المهيري، وبأداء خالٍ من نقاط الجزاء أيضاً في المرحلتين.

وحقق الجواد «إريل زد» ذهبية شوط المرحلتين لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري، والتي تنافس فيها 55 خيلاً على حواجز الـ1.30 متر، وفاز «إس إس أورانيا» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي بالكأس الفضية.

وشهد نهائي دولية الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ1.35 متر، تنافس 50 خيلاً، وفاز فيها «إس إس أوكينيا» بقيادة الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بجائزة المركز السادس، منهياً التمايز دون خطأ.

وواجه الفارس عبد الله المري مع «ديابلا بي اس» منافسة قوية في منافسة الجدار الدولية فئة الثلاث نجوم، والتي بدأت جولتها الأولى عند الارتفاع 1.35 متر، بينما بلغ ارتفاع حواجز الجولة الأخيرة 2.10 متر، ونجح في القفز مع «ديابلا بي اس» حتى جولة الارتفاع 1.95 متر، وبعد مشاركة 4 فرسان في جائزة المركز الأول، توّج المري بجائزة المركز الخامس، برصيد 4 نقاط جزاء فقط.