نجاح كبير للنسخة الثالثة من بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات البادل»

دبي (الاتحاد)

أُسدل الستار بنجاح كبير على منافسات النسخة الثالثة من "بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل" للموسم الرياضي 2025–2026، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وأكاديمية "ورلد بادل"، وأقيمت فعالياتها في مقر أكاديمية "ورلد بادل دبي"، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب في رياضة البادل.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة ضمت 29 فريقاً للناشئين بإجمالي 58 لاعباً يمثلون 11 أكاديمية رياضية من مختلف إمارات الدولة، تنافسوا ضمن فئات تحت 12، وتحت 14، وتحت 16 سنة، وأظهروا مستويات فنية عالية وروحاً رياضية متميزة تؤكد المستقبل الواعد للعبة.

وأسفرت النتائج النهائية للمنافسات الختامية عن تتويج الثنائي كيريل غوروخوف وهيراد هيمات المركز الأول ضمن فئة تحت 16 سنة، بينما حل سيباستيان هاردويك وسبنسر بارنسلي في المركز الثاني. وفي فئة تحت 14 سنة، تُوج ياسر كنعاني وهيراد هيمات بالمركز الأول، وجاء آدم حمود وأرسيني سولوفييف في المركز الثاني. أما في منافسات فئة تحت 12 سنة، فقد حصد ماتياس إيسكيفيل وليف موليبوغا المركز الأول، تلاهما فارس علي وجيفانو ليون في المركز الثاني.

وشهدت بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل بروز نخبة من المواهب الرياضية الواعدة والمكتشفة عبر الشراكة الفاعلة بين مجلس دبي الرياضي والأكاديميات الرياضية والمدارس في الإمارة، حيث تم رصد وتصنيف اللاعبين وفق مستوياتهم الفنية لدعم مسار التحول الاحترافي تماشياً مع مستهدفات الخطة الرياضية لدبي 2033، لبناء جيل جديد قادر على المنافسة عالمياً. وجاءت قائمة أبرز المواهب المكتشفة في البطولة.

وتأتي هذه النسخة استمراراً للنجاحات المتتالية التي حققتها البطولة في دورتيها السابقتين، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز المسابقات الرياضية المخصصة لناشئي البادل في دولة الإمارات، وبما يعكس النمو المتسارع والشعبية المتزايدة التي تحظى بها هذه الرياضة بين فئة الشباب والناشئين في مختلف أنحاء الدولة.