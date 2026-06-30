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الرياضة

«كلب مندي» في المحكمة

«كلب مندي» في المحكمة
30 يونيو 2026 17:41

مدريد(أ ف ب)
سيمثل مدافع ريال مدريد الإسباني، الفرنسي فرلان مندي أمام المحكمة، بعد اتهام أحد كلابه بمهاجمة مراهق وكلبين آخرين عقب فراره من منزله، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.
وطلب الادعاء بالحق المدني الحكم على مندي بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التسبب في إصابات نتيجة الإهمال الجسيم، إلى جانب فرض غرامات مالية، وفقاً لوثيقة صادرة عن محكمة في مدريد بتاريخ 7 يناير.
من جهتها، طالبت النيابة العامة بفرض غرامات على اللاعب، معتبرة أن القضية تندرج ضمن جنحة بسيطة تتعلق بالتسبب في إصابات.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحادثة وقعت في يناير 2023، بعدما هربت أربعة كلاب يملكها مندي من منزله في ضاحية ألكوبينداس الراقية شمال مدريد، إثر ترك البوابة مفتوحة عقب دخول إحدى المركبات.
وأضافت التقارير أن أحد الكلاب هاجم كلباً تملكه سيدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت لاحقاً إخضاعه للقتل الرحيم، قبل أن يتعرض فتى يبلغ من العمر 17 عاماً للعض أثناء محاولته التدخل، كما أُصيب كلب أحد أقاربه الذي كان يصطحبه في نزهة.
وانضم مندي (31 عاماً) الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، إلى ريال مدريد عام 2019 قادماً من ليون الفرنسي، إلا أن مسيرته مع النادي تأثرت بسلسلة من الإصابات.

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