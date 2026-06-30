إنتر ميلان يبدأ مرحلة التجديد بالرحيل الرباعي

روما(أ ف ب)

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم، رحيل حارس المرمى السويسري يان سومر، إلى جانب قلبي الدفاع فرانشيسكو أتشيربي والهولندي ستيفان دي فريج، والظهير الأيمن ماتيو دارميان.

وانضم حارس سويسرا السابق سومر إلى إنتر في عام 2023، وحقق مع النادي لقبين في الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالية، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ومن المتوقع أن يتولى الحارس الإسباني جوسيب مارتينيس الذي كان بديلاً لسومر في الموسمين الماضيين، مهمة حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي.

وقال إنتر في بيان: «تحمّل سومر المسؤولية بهدوء لافت، ومنح الثقة ليس فقط لخط الدفاع، بل للفريق بأكمله. وأصبح وجوده بين الخشبات الثلاث أحد ركائز نجاح إنتر، فيما جعلته قدرته على اللعب بالقدمين عنصراً أساسياً في بناء الهجمات».

ويغادر أتشيربي (38 عاماً) الفريق بعدما انضم إليه قادماً من لاتسيو في عام 2022، بينما وصل دارميان (36 عاماً) من بارما قبل ستة أعوام، في البداية على سبيل الإعارة.

وانضم المدافع الهولندي دي فريج إلى إنتر قادماً من لاتسيو عام 2018، وتُوِّج مع الفريق بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.

ويبدأ إنتر حملة الدفاع عن لقبه خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 22 و23 أغسطس.