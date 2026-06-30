الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنتر ميلان يبدأ مرحلة التجديد بالرحيل الرباعي

إنتر ميلان يبدأ مرحلة التجديد بالرحيل الرباعي
30 يونيو 2026 17:43

روما(أ ف ب)
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم، رحيل حارس المرمى السويسري يان سومر، إلى جانب قلبي الدفاع فرانشيسكو أتشيربي والهولندي ستيفان دي فريج، والظهير الأيمن ماتيو دارميان.
وانضم حارس سويسرا السابق سومر إلى إنتر في عام 2023، وحقق مع النادي لقبين في الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالية، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.
ومن المتوقع أن يتولى الحارس الإسباني جوسيب مارتينيس الذي كان بديلاً لسومر في الموسمين الماضيين، مهمة حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي.
وقال إنتر في بيان: «تحمّل سومر المسؤولية بهدوء لافت، ومنح الثقة ليس فقط لخط الدفاع، بل للفريق بأكمله. وأصبح وجوده بين الخشبات الثلاث أحد ركائز نجاح إنتر، فيما جعلته قدرته على اللعب بالقدمين عنصراً أساسياً في بناء الهجمات».
ويغادر أتشيربي (38 عاماً) الفريق بعدما انضم إليه قادماً من لاتسيو في عام 2022، بينما وصل دارميان (36 عاماً) من بارما قبل ستة أعوام، في البداية على سبيل الإعارة.
وانضم المدافع الهولندي دي فريج إلى إنتر قادماً من لاتسيو عام 2018، وتُوِّج مع الفريق بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.
ويبدأ إنتر حملة الدفاع عن لقبه خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 22 و23 أغسطس.

أخبار ذات صلة
«الفيفا» يفشل في تعديل قواعد الركلات الترجيحية بالمونديال
طائر كندا الحزين.. أوستاكيو يجدد الذكريات الأليمة
إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©