20 فريقاً في النسخة التاسعة من مهرجان عجمان للأكاديميات الخليجية

عجمان (الاتحاد)

تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية بمركز كواترو الرياضي بعجمان، وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته، بمشاركة 20 فريقاً يمثلون ست دول خليجية.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا تفاصيل النسخة الجديدة خلال مؤتمر صحفي، بحضور ممثلي الجهات الراعية والشركاء التنظيميين والأكاديميات المشاركة ووسائل الإعلام، حيث تشهد البطولة مشاركة 400 لاعب ومدرب وإداري يتنافسون ضمن ثلاث فئات سنية هي تحت 12 و14 و16 عاماً.

وأكد عبدالعزيز عبدالله، رئيس اللجنة المنظمة العليا والمشرف العام على المهرجان، أن البطولة أصبحت منصة رياضية خليجية لاكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز التواصل والتنافس الشريف بين الشباب، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تتضمن برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الرياضية والإعلامية والتثقيفية.

ويتضمن البرنامج بطولات للألعاب الإلكترونية والمهارات الكروية، وحلقات «بودكاست» وجلسات نقاشية ومؤتمرات صحفية عقب المباريات، إلى جانب دورات متخصصة للمدربين والإداريين؛ بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين الأكاديميات المشاركة.

وتشهد النسخة التاسعة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بواقع ثلاث حالات مراجعة لكل فريق، إضافة إلى البث المباشر لجميع المباريات والفعاليات المصاحبة عبر تطبيق إلكتروني خاص بالمهرجان.

كما يشهد الحدث إطلاق الكرة الرسمية للبطولة، المقدمة من شركة CH1 الأرجنتينية، وتقديم كرة تحمل توقيع وصورة أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا كجائزة لأفضل لاعب في كل مباراة.

وتقام مباريات دور المجموعات على مدار أربعة أيام، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية يوم 9 يوليو، لتحديد أبطال النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية.