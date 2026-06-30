«المحترفين» تستعرض آخر الاستعدادات لقرعة الموسم الجديد

أبوظبي (وام)

عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2026-2027، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس الإدارة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على آخر التحضيرات الخاصة بقرعة الموسم الرياضي 2026 - 2027، المقرر لها بعد غدٍ الخميس، وناقش مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بالحدث، في إطار الاستعدادات لانطلاقة موسم جديد يواكب تطلعات كرة القدم الإماراتية، ويعزّز من جودة تنظيم مسابقات الرابطة.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اعتمد اللوائح المنظمة لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2026 - 2027، إلى جانب استعراض عدد من الملفات المتعلقة بخطة عمل المرحلة المقبلة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأكد مجلس الإدارة مواصلة العمل وفق أعلى المعايير التنظيمية، بما يسهم في تقديم موسم استثنائي يواكب المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية.