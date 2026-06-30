«نادي زيدان» إلى الدرجة الخامسة الفرنسية!

بوردو (أ ف ب)

أعلن نادي بوردو الفرنسي العريق الثلاثاء هبوطه إلى الدرجة الخامسة بقرار من هيئة الرقابة المالية في كرة القدم الفرنسية.

وفشل النادي المتوج بلقب الدوري الفرنسي ست مرات آخرها عام 2009، لكنه هبط حتى الدرجة الرابعة، ومالكه جيرار لوبيز، في سد عجز مالي يبلغ تسعة ملايين يورو (10.3 مليون دولار).

ويُجري النادي منذ أبريل محادثات مع شركة «سبارتا كابيتال» البريطانية بشأن الاستحواذ عليه.

وقال النادي: «نعتزم استئناف هذا القرار ضمن المهلة المحددة في اللوائح»، مضيفاً «ستتيح هذه العملية لنادي بوردو استكمال تمويل موسم 2026-2027 وعرض جميع المعلومات المحدّثة على لجنة الاستئناف التي ستجتمع خلال نحو 15 يوماً».

وأبلغ النادي وكالة فرانس برس أن شركة «سبارتا كابيتال» ستوفر 10 ملايين يورو للمساعدة في تمويل الموسم الجديد.

وهبط بوردو من الدرجة الثانية إلى الرابعة في 2024 بعد إعلانه الإفلاس، ليتحول إلى ناد هاو للمرة الأولى منذ نحو 90 عاماً.

ومر على النادي نجوم كبار مثل زين الدين زيدان وجان تيجانا وبيكسنتي ليزارازو.