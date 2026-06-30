تكساس (رويترز)

سجل إيرلينج هالاند ​هدفاً قبل أربع دقائق من النهاية، ليقود النرويج إلى ⁠الفوز 2-1 على كوت ديفوار ​اليوم، والتأهل ​للقاء ‌البرازيل في ⁠دور ​16 بكأس العالم لكرة القدم.

جاء هدف الفوز الذي سجله ‌هالاند في الدقيقة 86 ‌ليكون الخامس له في البطولة.

افتتح الجناح ​النرويجي أنطونيو نوسا التسجيل بتسديدة قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

‌نجح البديل أماد ​ديالو في اختراق دفاع المنافس ليحرز التعادل في الدقيقة 74.

​سدد ‌توربيورن ⁠هيجيم ‌كرة من ‌ركلة ركنية تم إبعادها من ⁠على خط مرمى ساحل ​العاج في منتصف الشوط الثاني.

النرويج تعود إلى نيويورك لمواجهة البرازيل في دور ​16 يوم الأحد.