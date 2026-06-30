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النرويج إلى دور الـ16 بالفوز على كوت ديفوار

النرويج إلى دور الـ16 بالفوز على كوت ديفوار
30 يونيو 2026 23:42

تكساس (رويترز)
سجل إيرلينج هالاند ​هدفاً قبل أربع دقائق من النهاية، ليقود النرويج إلى ⁠الفوز 2-1 على كوت ديفوار ​اليوم، والتأهل ​للقاء ‌البرازيل في ⁠دور ​16 بكأس العالم لكرة القدم.
جاء هدف الفوز الذي سجله ‌هالاند في الدقيقة 86 ‌ليكون الخامس له في البطولة.
افتتح الجناح ​النرويجي أنطونيو نوسا التسجيل بتسديدة قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.
‌نجح البديل أماد ​ديالو في اختراق دفاع المنافس ليحرز التعادل في الدقيقة 74.
​سدد ‌توربيورن ⁠هيجيم ‌كرة من ‌ركلة ركنية تم إبعادها من ⁠على خط مرمى ساحل ​العاج في منتصف الشوط الثاني.
النرويج تعود إلى نيويورك لمواجهة البرازيل في دور ​16 يوم الأحد.

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