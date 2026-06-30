النرويج إلى دور الـ16 بالفوز على كوت ديفوار

تكساس (رويترز)
سجل إيرلينج هالاند هدفاً قبل أربع دقائق من النهاية، ليقود النرويج إلى الفوز 2-1 على كوت ديفوار اليوم، والتأهل للقاء البرازيل في دور 16 بكأس العالم لكرة القدم.
جاء هدف الفوز الذي سجله هالاند في الدقيقة 86 ليكون الخامس له في البطولة.
افتتح الجناح النرويجي أنطونيو نوسا التسجيل بتسديدة قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.
نجح البديل أماد ديالو في اختراق دفاع المنافس ليحرز التعادل في الدقيقة 74.
سدد توربيورن هيجيم كرة من ركلة ركنية تم إبعادها من على خط مرمى ساحل العاج في منتصف الشوط الثاني.
النرويج تعود إلى نيويورك لمواجهة البرازيل في دور 16 يوم الأحد.