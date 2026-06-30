سقوط سيرينا وليامز من الدور الأول!

لندن(أ ف ب)

انتهت عودة الأميركية سيرينا وليامز، إلى منافسات الفردي للمرة الأولى منذ أربعة أعوام عند الدور الأول لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب، بخسارتها أمام الأسترالية مايا جوينت 6-3 و6-7 (6-8) و3-6.

وعن 44 عاماً، كانت سيرينا تخوض مباراتها الأولى في الفردي منذ خسارتها في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022.

وباتت ثاني أكبر لاعبة تخوض مباراة في ويمبلدون خلال حقبة الاحتراف خلف مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا التي تأهلت عام 2004 إلى الدور الثاني عن 47 عاما.

وبعدما تصدرت التصنيف العالمي لمدة 319 أسبوعاً، وبعد 10 سنوات من آخر ألقابها السبعة في نادي عموم إنجلترا، حصلت سيرينا على أول فرصة لكسر إرسال جوينت، عندما كانت النتيجة 2-2 و40-15 لصالحها، لكنها ارتكبت خطأً مباشراً.

عند النتيجة 4-3، منحت ضربة خلفية في الشبكة من المصنفة الأولى عالمياً سابقاً منافستها الأسترالية فرصة كسر الإرسال لتحسم المجموعة في الشوط التالي.

وبدا واضحاً أن سيرينا ورغم تقدمها في السن، لا تزال تتمتع بقوة إرسالها وقدرتها على اللعب من الخط الخلفي كما كانت في حقبتها الذهبية، إلا أنها أصبحت أقل حركة على أرض الملعب وأكثر عرضة لبعض الأخطاء المباشرة.

رغم ذلك، استطاعت الأميركية من التعافي مرتين من تأخرها في المجموعة الثانية وانتزعتها في شوط فاصل بعد إنقاذها نقطة حاسمة.

وبعدما كانت متقدمة في المجموعة الحاسمة بنتيجة 2-1 بفضل كسر إرسال مبكر، تمكنت جوينت من اللحاق بها ثم تجاوزتها، لتفوز بالمباراة في ساعتين و15 دقيقة.

وتلعب جوينت ابنة الـ 20 عاماً مع الفيليبينية ألكسندرا إيلا (32) في الدور الثاني.

وقالت جوينت "لم أنم تقريباً الليلة الماضية".

وأضافت الفائزة بدورة إيستبورن العشبية عام 2025 والتي تعاني من أجل تحقيق نتائج جيدة هذا العام "سهرت حتى الساعة الثانية صباحاً أفكر في المباراة القادمة. سيرينا وليامز تتمتع بهالة مميزة، إنها أسطورة. لطالما حلمت بهذه اللحظة منذ صغري".