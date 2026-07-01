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الرياضة

دبا الحصن يعزز هجومه بـ«الحلاق»

دبا الحصن يعزز هجومه بـ«الحلاق»
1 يوليو 2026 09:30

فيصل النقبي( دبا الحصن)
عززت شركة دبا الحصن لكرة القدم صفوف الفريق الأول بالتعاقد مع المهاجم الدولي السوري محمد الحلاق، وذلك ضمن تحضيراتها للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، في إطار خطة الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية.
ويبلغ الحلاق من العمر 27 عاماً، ويجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم، وسبق له تمثيل عدد من الأندية العربية، من بينها الوحدة السوري، والمنامة والرفاع البحرينيين، والعهد اللبناني، والفيصلي الأردني، إلى جانب مشاركاته مع المنتخب السوري الأول في العديد من الاستحقاقات الرسمية، ما أكسبه خبرة كبيرة في المنافسات الإقليمية.
ويأتي التعاقد مع الحلاق ضمن سلسلة من التحركات التي تقوم بها إدارة شركة دبا الحصن لكرة القدم استعداداً للموسم المقبل، حيث تواصل العمل على استكمال ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين، وفق رؤية الجهاز الفني، بهدف تجهيز فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات النادي في دوري الدرجة الأولى.
وتأمل إدارة دبا الحصن أن يشكل محمد الحلاق إضافة قوية للخط الأمامي، لما يمتلكه من إمكانات فنية وسرعة وخبرة، وأن يسهم في تعزيز النتائج الإيجابية للفريق خلال الموسم المقبل.

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