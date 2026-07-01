الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المكسيك تنهي عقدة الأدوار الإقصائية بالفوز على الإكوادور

المكسيك تنهي عقدة الأدوار الإقصائية بالفوز على الإكوادور
1 يوليو 2026 10:54

مكسيكو سيتي(رويترز)
أنهت المكسيك انتظارا دام 40 عاماً لتحقيق انتصار في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم ​لكرة القدم، بعد أن ضمن هدفاً راؤول خيمنيز وجوليان كينونيس في الشوط الأول الفوز 2-صفر على الإكوادور اليوم، ليتأهل البلد المشارك في استضافة البطولة إلى دور 16، وسط مشاهد احتفالية في ملعب أزتيكا الذي كان يغلي من الحماس. وكان هذا الانتصار في دور 32، الأول للمكسيك في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم، منذ فوزها على أرضها ⁠ضد بلغاريا في عام 1986، وحجزت بذلك موعداً في دور 16 مع الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، حيث سيعود الفريق المضيف إلى ​ملعب أزتيكا لخوض آخر مباراة في البطولة تقام على هذا الملعب.
وتأخر انطلاق ​المباراة لمدة ساعة واحدة بسبب العواصف الرعدية، لكن الطقس لم يثبط الحماس الذي فاق حتى أجواء المباراة الافتتاحية للمكسيك في البطولة، وحول أكثر من 80 ألف مشجع الملعب إلى بحر أخضر قبل وقت طويل من صفارة البداية.
واستمد الفريق طاقته من هذه الأجواء منذ البداية، وكاد أن يتقدم مبكراً عندما انطلق خيمنيز ليستقبل تمريرة عرضية من لويس رومو بضربة رأس قوية مرت بجوار القائم بقليل.
ثم كاد الصاعد جيلبرتو مورا أن يسجل أحد ‌أجمل أهداف البطولة، بعد أن سدد كرة قوية من زاوية ضيقة مرت بفارق ضئيل للغاية عن القائم البعيد لمرمى ‌حارس الإكوادور هرنان جالينديز.
ونجحت الإكوادور في الصمود أمام الضغط المبكر وكادت أن تصدم الجماهير المحلية عندما شن جونزالو بلاتا هجمة مرتدة سريعة، انتهت بتجاوز جون ييبواه للمدافع الذي يراقبه قبل أن يسدد كرة قوية ارتطمت بالجانب الخارجي للقائم.
لكن هدف المكسيك الأول جاء في الدقيقة 22 وأشعل احتفالات صاخبة في جميع أنحاء ​ملعب أزتيكا.
ولعب روبرتو ألفارادو تمريرة متقنة إلى كينونيس ضربت الضغط المتقدم للإكوادور، وتجاوز المهاجم المولود في كولومبيا المدافع ويليان باتشو قبل يطلق تسديدة مدوية في الزاوية العليا ليسجل هدفه الثالث في البطولة.
وضاعفت المكسيك تقدمها بعد تسع دقائق، بعد أن فقدت الإكوادور الكرة بسهولة على حافة منطقة جزائها. بدأ خيمنيز الهجمة بنفسه، وتبادل التمريرات مع كينونيس، ثم سدد كرة قوية من اللمسة الأولى في الزاوية العليا، مسجلا هدفه الدولي رقم 47، ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من رقم هداف المكسيك التاريخي خابيير هرنانديز.
وبدا أن صاحب الأرض قد تغير تماماً ‌بعد تقدمه بهدفين، إذ لعب بثقة وقوة بينما عانت الإكوادور من ​احتواء موجات هجمات لاعبي المكسيك المدعومين بهتافات الجماهير الهادرة.

أخبار ذات صلة
مونديال 2026.. هاري كين جوهرة يفتقدها التاج الإنجليزي
أوليسيه.. «بلاتيني الجديد» يعزف ألحان فرنسا في المونديال
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2026
منتخب المكسيك
الإكوادور
آخر الأخبار
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
اليوم 23:40
عاملة في الرعاية الصحية تقيس درجة حرارة امرأة في الكونغو
الأخبار العالمية
بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا
اليوم 22:46
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
الرياضة
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
اليوم 22:10
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اليوم 22:01
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اقتصاد
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©