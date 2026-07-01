المكسيك تنهي عقدة الأدوار الإقصائية بالفوز على الإكوادور

مكسيكو سيتي(رويترز)

أنهت المكسيك انتظارا دام 40 عاماً لتحقيق انتصار في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم ​لكرة القدم، بعد أن ضمن هدفاً راؤول خيمنيز وجوليان كينونيس في الشوط الأول الفوز 2-صفر على الإكوادور اليوم، ليتأهل البلد المشارك في استضافة البطولة إلى دور 16، وسط مشاهد احتفالية في ملعب أزتيكا الذي كان يغلي من الحماس. وكان هذا الانتصار في دور 32، الأول للمكسيك في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم، منذ فوزها على أرضها ⁠ضد بلغاريا في عام 1986، وحجزت بذلك موعداً في دور 16 مع الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، حيث سيعود الفريق المضيف إلى ​ملعب أزتيكا لخوض آخر مباراة في البطولة تقام على هذا الملعب.

وتأخر انطلاق ​المباراة لمدة ساعة واحدة بسبب العواصف الرعدية، لكن الطقس لم يثبط الحماس الذي فاق حتى أجواء المباراة الافتتاحية للمكسيك في البطولة، وحول أكثر من 80 ألف مشجع الملعب إلى بحر أخضر قبل وقت طويل من صفارة البداية.

واستمد الفريق طاقته من هذه الأجواء منذ البداية، وكاد أن يتقدم مبكراً عندما انطلق خيمنيز ليستقبل تمريرة عرضية من لويس رومو بضربة رأس قوية مرت بجوار القائم بقليل.

ثم كاد الصاعد جيلبرتو مورا أن يسجل أحد ‌أجمل أهداف البطولة، بعد أن سدد كرة قوية من زاوية ضيقة مرت بفارق ضئيل للغاية عن القائم البعيد لمرمى ‌حارس الإكوادور هرنان جالينديز.

ونجحت الإكوادور في الصمود أمام الضغط المبكر وكادت أن تصدم الجماهير المحلية عندما شن جونزالو بلاتا هجمة مرتدة سريعة، انتهت بتجاوز جون ييبواه للمدافع الذي يراقبه قبل أن يسدد كرة قوية ارتطمت بالجانب الخارجي للقائم.

لكن هدف المكسيك الأول جاء في الدقيقة 22 وأشعل احتفالات صاخبة في جميع أنحاء ​ملعب أزتيكا.

ولعب روبرتو ألفارادو تمريرة متقنة إلى كينونيس ضربت الضغط المتقدم للإكوادور، وتجاوز المهاجم المولود في كولومبيا المدافع ويليان باتشو قبل يطلق تسديدة مدوية في الزاوية العليا ليسجل هدفه الثالث في البطولة.

وضاعفت المكسيك تقدمها بعد تسع دقائق، بعد أن فقدت الإكوادور الكرة بسهولة على حافة منطقة جزائها. بدأ خيمنيز الهجمة بنفسه، وتبادل التمريرات مع كينونيس، ثم سدد كرة قوية من اللمسة الأولى في الزاوية العليا، مسجلا هدفه الدولي رقم 47، ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من رقم هداف المكسيك التاريخي خابيير هرنانديز.

وبدا أن صاحب الأرض قد تغير تماماً ‌بعد تقدمه بهدفين، إذ لعب بثقة وقوة بينما عانت الإكوادور من ​احتواء موجات هجمات لاعبي المكسيك المدعومين بهتافات الجماهير الهادرة.