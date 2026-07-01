فرنسا والبرازيل تتجاوزان الدقيقة وإسبانيا تستعيد الكرة بـ«سُرعة البرق»

عمرو عبيد (القاهرة)

تشهد بطولة كأس العالم الحالية، تسجيل إحصاءات فنية غزيرة، تكشف الكثير من الأمور التكتيكية الخاصة بالمنتخبات، ومع الحديث الدائم، في الحقبة الحالية، عن تطور الضغط العالي وسُرعة التحوّل، بدرجات باتت «خيالية» في بعض الأحيان، تبرز إحصاءات سُرعة استعادة الكرة بعد فقدها، خاصة من المنتخبات الكبيرة، يُمكن القول بأن «الماتادور» يستعيد الكرة بـ «سُرعة البرق».

الطريف أن المنتخب التركي، رغم خروجه المُبكر من الدور الأول، وربما بسبب تأخره في النتيجة خلال جميع المباريات، وقتاله المُستميت من أجل تصحيح الأوضاع، كان الأكثر ضغطاً وبحثاً عن استرجاع الكرة بعد فقدها بأي ثمن، ليتصدّر تلك القائمة بمتوسط بلغ نحو 30 ثانية، لكن الأمر لم يكتمل بنجاح، بسبب إخفاقه في تحويل ذلك الوضع التكتيكي، إلى فُرص حقيقية للتسجيل، أو منع منافسيه من بلوغ شباكه.

وبعيداً عن «الأتراك»، يبقى منتخب إسبانيا متصدراً قائمة المنتخبات المُستمرة في البطولة حتى الآن، حيث ينجح في استعادة الكرة بمتوسط يبلغ 32.04 ثانية فقط، يليه المنتخب الإنجليزي، طبقاً لأسلوب لعب مدربه الشهير، توماس توخيل، رغم تنوعه ومرونته، ليأتي في مرتبة تالية مُباشرة، بقدرته على استعادة الكرات بسرعة خلال 34.66 ثانية.

المفاجأة أن بعض المنتخبات غير المُتوقّعة تفوقت على أخرى كُبرى، حيث ظهر منتخبا سويسرا وأميركا بين «توب 5»، بواقع استعادة الكُرة بعد 36.08 و36.41 ثانية على الترتيب، وبحسب أسلوب لعب منتخب بلجيكا، ونتيجة لما واجهه في بعض مباريات الدور الأول أيضاً، كان عليه تطبيق الضغط العالي بقوة أكبر، لينجح غالباً في العودة إلى الاستحواذ على الكرة خلال 39.11 ثانية.

ورغم إخفاق الخروج من الدور الأول أيضاً، جاءت أوروجواي «سابعة» في ترتيب هذا الأمر، بـ40.21 ثانية، ويبدو واضحاً مع «السيليستي» و«نجوم الهلال»، اللذين غادرا البطولة بالفعل، أن النجاح في هذا التكتيك لا يعني بالضرورة التفوق وتسجيل الأهداف، لأن كليهما كان يستعيد الكرة بسرعة، لكنه غالباً لم يعرف ماذا يصنع بها بعد ذلك، أي ما يتعلق بتطوير الهجوم وإيجاد الحلول أمام مناطق دفاع المنافسين!

وكان من المنطقي أيضاً أن يأتي منتخب كولومبيا ضمن الصفوة، باستعادة الكرة في غضون 41.46 ثانية، بينما كان نظيره المصري «مفاجأة» تلك القائمة، بـ43.68 ثانية، بينما استغرق لاعبو الأرجنتين نحو 48.34 ثانية لتنفيذ ذلك، مقابل 49.01 للبرتغال، و49.48 للمنتخب الألماني.

وإذا كان منتخب المغرب يحتاج إلى 56.05 ثانية من أجل ذلك، فإن المفاجأة الكبرى تتمثّل في إحصاءات منتخب فرنسا، الذي لعب أحياناً بتكتيك متوازن، بعيداً عن الإفراط في الضغط العالي، ليستعيد الكرات خلال ما يزيد على الدقيقة الواحدة، وتحديداً 61.43 ثانية، أما البرازيل، وتحت قيادة كارلو أنشيلوتي، احتاجت حتى الآن متوسط 71.12 ثانية، لاستعادة السيطرة وامتلاك الكرة بعد خسارتها، لتحتل المرتبة «الـ45».