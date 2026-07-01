محمد صلاح يغازل «المكانة الخاصة» على هامش «المونديال»

عمرو عبيد (القاهرة)

يحلم أي لاعب بتسجيل هدف في كأس العالم، ويأمل في قيادة منتخب بلده إلى أبعد نُقطة في الأدوار الإقصائية، لكن هذا لا يمنع أن يرغب أيضاً في تحقيق بعض الأرقام القياسية، على هامش تلك الخُطى المونديالية، وفي سياق عربي خاص، يدخل النجم المصري «سباقاً جانبياً»، على لقب «هدّاف العرب» في كأس العالم، الذي يبدو مُثيراً في النُسخة الحالية، ويقترب من تسجيل رقم قياسي عربي جديد، سيصمد على الأقل لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان صلاح قد سجّل ثالث أهدافه المونديالية في مباراة نيوزيلندا، بالدور الأول، التي شهدت تحقيق «الفراعنة» الفوز الأول في تاريخه بكأس العالم، ليتساوى مع «عمالقة التهديف العربي»، من الجيل السابق، السعودي سامي الجابر، التونسي وهبي خزري، والمغربي يوسف النصيري.

بجانب سالم الدوسري الذي غادر المونديال الحالي مُبكراً مع السعودية، وإسماعيل صيباري المُستمر مع المغرب، بعد التأهل إلى دور الـ16، وكان هدّاف «أسود الأطلس» قد أحرز أهدافه الـ3 في مرحلة المجموعات بالكأس الحالية، بواقع هدف في كل مباراة، في إنجاز أفريقي وعربي نادر، لينضم إلى صفوة هدافي «مونديال 2026».

ورغم إقصاء الدوسري من الدور الأول، فإن صلاح لن يُنافس صيباري وحده، على الأقل حتى نهاية دور الـ32، لأن الجزائري رياض محرز اقتحم هو الآخر حدود القمة التاريخية، بهدفيه في مباراة النمسا الأخيرة بالدور الأول، ليُعادل زميليه السابقين، عبد المؤمن جابو وإسلام سليماني، وكذلك نجم «محاربي الصحراء» القديم، صالح عصاد، صاحب هدفين أيضاً في مونديال 1982.

وبحسب المعطيات الفنية للبطولة الحالية، التي تسير نحو تحطيم كل الأرقام القياسية، العالمية والإقليمية والفردية، تبدو حظوظ صلاح في التسجيل أمام أستراليا قائمة، لينفرد وقتها بصدارة قائمة الهدافين العرب في المونديال، وكذلك يستطيع محرز هز شباك سويسرا في نفس المرحلة الحالية.

وإذا واصل «الثُنائي» المسيرة الناجحة إلى دور الـ16، ربما تزيد فُرص النجم الجزائري، عند مواجهة كولومبيا أو غانا، بينما سيكون الوضع أكثر صعوبة للجناح المصري، حال تأهل الأرجنتين، أما عن صيباري، فإن إمكانية مواصلته التسجيل كبيرة جداً، عندما يلعب أمام كندا بعد أيام قليلة في دور الـ16، ووقتها، سيكون الأقرب للانفراد بقمة «الهدافين العرب الموندياليين».