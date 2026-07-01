مونديال و«مانشيت» في 30 يونيو 1986.. فوز درامي للأرجنتين ومارادونا يسحر العالم

عمرو عبيد (القاهرة)

طُبِعَت مئات الكتب، لتوثيق نتائج وحكايات كأس العالم، عبر العصور، وكُتِبَت آلاف الكلمات للاحتفاء بالأبطال في كل دولة، واحتفظ ملايين البشر بألبومات الصور «المونديالية»، لكن بقيت الصحف الورقية والمجلات القديمة، التي أُصدِرَت عقب نهاية كل بطولة، بألوانها وطبعاتها وعناوينها العريقة، تحمل إرثاً إنسانياً وعاطفياً، يربط عبر التاريخ، بين «مونديال» و«مانشيت».

وخلال مونديال 1986، تصدّرت صور «الساحر» الأرجنتيني، دييجو أرماندو مارادونا، كل الإصدارات الصحفية وقتها، على مدار أغلب أيام البطولة، وكتبت عنه «سبورتس إلستريتد» الأميركية أنه «مَلِك كرة القدم»، بل وصفته «شووت» البريطانية بأنه مَلِك العالم، في إطار مُلحق تحليلي كامل للمونديال، صدر بعد نهايته بأسبوعين.

وكانت «لاس ألتيماس نوتيسياس» التشيلية، قد عنونت غُلافها يوم 30 يونيو 1986، بـ«الأرجنتين بطلة العالم بعد فوز درامي»، ونشرت تقريراً مُطوّلاً عن حالة النشوة والسعادة، التي عاشها الأرجنتينيون المقيمين في تشيلي، عقب هذا التتويج، وكتبت في إطار متابعتها للمباراة النهائية، أن مارادونا خضع لمراقبة صارمة من الألماني لوثار ماتيوس، الذي لم يفلح في منع نجم وكابتن المنتخب الأرجنتيني من أن يكون حاسماً في هدفي فالدانو وبوروتشاجا، وفي مباراة درامية، تغلّبت الأرجنتين على ألمانيا الغربية 3-2 في نهائي كأس العالم الثالثة عشرة.

وجاءت عناوين بعض الصحف العالمية وقتها، لتعبّر عن تقديرها الكبير لقيمة «الأسطوري» مارادونا، حيث قالت «ماركا» الإسبانية: كأس العالم لم تُغادر أميركا الجنوبية، حملها مارادونا معه، أما مواطنتها «آس» فكتبت أن مارادونا، رغم الرقابة الشديدة عليه، أهدى الأرجنتين تمريرة سحرية في الوقت القاتل، مكّنتها من الفوز 3-2 على ألمانيا، وخلال أدوار البطولة النهائية، عنونت «ميرور» الإنجليزية أحد أغلفتها بقولها «هيا هيا يا دييجو»، وفي نفس الإطار، كتبت «ديبورتي توتال» التشيلية أن الأرجنتين تسعى للقب عالمي جديد، بفضل موهبة مارادونا.

وبعيداً عن المباراة النهائية وتتويج الأرجنتين، كانت الصحف العالمية تتابع بانبهار كبير، ما يُقدّمه مارادونا في تلك البطولة، حيث كتبت «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، بعد إطاحته منتخب إنجلترا في رُبع النهائي، «مارادونا يسحر العالم»، وتابعت: نجم نابولي يُسقط إنجلترا ويقود منتخب الأرجنتين إلى الدور التالي، أولاً يخترع هدفاً بقبضته، ثم يضاعف النتيجة بمراوغة رائعة.

الحسرة ظهرت واضحة على صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، في اليوم التالي لهزيمة «الأسود الثلاثة» على يد مارادونا، وكتبت: خرجت إنجلترا من كأس العالم الليلة الماضية، بعد مواجهة درامية انتهت 2-1 لصالح الأرجنتين، لكن النجم الخارق دييجو مارادونا اعترف بابتسامة بعد المباراة، بأنه لمس الكرة بيده ليسجّل أول أهدافه، وصرّح للصحفيين بأن هدفه المثير للجدل جاء «بقليل من يد دييجو وقليل من رأس مارادونا»، حيث أظهرت إعادة المشاهدة البطيئة بوضوح، أن النجم الأرجنتيني دفع الكرة بيده متجاوزاً حارس مرمى إنجلترا، بيتر شيلتون، إلا أن الحكم رفض احتجاجات لاعبي إنجلترا.