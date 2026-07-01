«الفروسية» تسجّل قفزات نوعية وطفرة عالمية بـ 172 فعالية

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، تسجيل أرقام لافتة في حجم المشاركة بفعالياته المختلفة خلال الموسم الحالي 2025- 2026، بما يعكس النمو المتواصل لرياضات الفروسية في الدولة، ويؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لاستضافة وتنظيم أبرز البطولات وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضح الاتحاد، في تقرير أصدره، أنه نظّم 172 فعالية خلال الموسم، توزّعت بواقع 70 فعالية في القدرة، و67 في قفز الحواجز، و24 في الترويض، و11 في التقاط الأوتاد، بمشاركة 18.082 فارساً وفارسة يمثّلون 181 دولة، فيما بلغت نسبة مشاركة الرجال 61.1% مقابل 38.9% للنساء، وسجّلت منافسات القدرة أعلى تنوع في الجنسيات المشاركة بواقع 72 جنسية.

وأكد الاتحاد أن مؤشرات المشاركة حققت قفزات نوعية، في إطار التطور المتواصل الذي تشهده رياضات الفروسية، وجهوده المستدامة للارتقاء بقدرات الفرسان والفارسات، وتعزيز مسيرة الإنجازات في البطولات الخارجية.

وقال الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إن التقرير يعكس المكانة الدولية المتنامية لدولة الإمارات في رياضات الفروسية، ويؤكد نجاح جهود الاتحاد في تنظيم المنافسات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير مستويات الفرسان والفارسات، في ظل ما تحظى به هذه الرياضة من دعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وأضاف أن الاتحاد يواصل العمل على تعزيز مؤشرات التطور، ومواكبة الطفرة العالمية التي تشهدها رياضات الفروسية، من خلال توسيع الشراكات مع الاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة البطولات العالمية، وتعزيز التعاون مع قرى الفروسية والأندية والمراكز، بما يتيح لفرسان الدولة فرصاً أكبر للاحتكاك بالمستويات التنافسية واكتساب الخبرات التي تؤهلهم لتمثيل الدولة ورفع علمها في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد مستمر في تطبيق أعلى المعايير الاحترافية في التقييم والمتابعة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يخدم المُلاك والمدربين والفرسان، ويدعم استدامة مسيرة التطوير.

ولفت الدكتور الهاجري إلى أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في مختلف الفعاليات، يعكس الاهتمام المتواصل بتمكينها وتوفير الفرص الكفيلة بتطوير مهاراتها، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، مؤكداً أن التنوع الكبير في جنسيات المشاركين يجسّد الثقة المتزايدة التي تحظى بها بطولات الإمارات، بفضل ما توفّره الدولة من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية حديثة.