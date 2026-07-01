«أومبودسمان» يغازل لقب «جودمونت» و«صدّاد» إلى «تحدي الإكليبس»

عصام السيد (أبوظبي)

يعتبر الحصان «أومبودسمان» لجودلفين المرشح الأوفر حظاً للفوز بسباق جودمونت الدولي بنسبة 4/5، وذلك بعد الكشف عن قائمة مميزة من الخيول المشاركة في هذا الحدث البارز الذي يُقام في يورك في شهر أغسطس المقبل.

وفاز حصان جون وثادي جوسدن بالسباق في الموسم الماضي، وهو الآن الحصان الأعلى تصنيفاً في أوروبا وفقاً لتصنيف تايم فورم، وذلك بعد فوزه الرائع في سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» في رويال آسكوت، ويُعدّ سباق «جودمونت» من الفئة الأولى هدفه التالي المؤكد.

ويأتي بعده في الترتيب كل من «كالانداجان»، الذي حلّ ثانياً خلف «سيتي أوف تروي» في عام 2025، و«كونستيتيوشن ريفر»، الفائز بسباق ديربي فرنسا، بينما تُعدّ «ميني هوك» الحصان الآخر المرشح للفوز بنسبة 4/5.

ويمتلك مدربها، إيدان أوبراين، حظوظاً قوية بفضل قائمة خيوله الأخرى المشاركة، والتي تضم «دايموند نيكليس»، و«هوك ماونتن»، و«بينفينوتو سيليني»، و«بريسايز».

وأعرب الرئيس التنفيذي ويليام ديربي عن سعادته البالغة بجودة الخيول المشاركة في سباقات الفئة الأولى في مهرجان إيبور بمدينة يورك في أغسطس، وعلى رأسها الحصان الرائع «أومبودسمان»>

وكان «أومبودسمان» أذهل الجميع بأدائه في رويال آسكوت، وأبدى القائمون على الحصان رغبتهم في أن يدافع هذا الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، والمملوك لإسطبلات جودلفين، عن لقبه في سباق جودمونت الدولي.

ومن جهة أخري يتطلع الفارس راي داوسون بشوقٍ لقيادة الجواد «صدّاد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عندما يخوض تحدي سباق كورال-إكليبس للفئة الأولى لمسافة الميل وربع الميل يوم السبت.

ولم يُهزم الحصان البالغ من العمر أربع سنوات في مشاركتيه السابقتين في سانداون حتى الآن، بما في ذلك سباق بيت 365 جوردون ريتشاردز ستيكس هذا الموسم، ويخوض بذلك مشاركته الثانية على التوالي في سباقات الفئة الأولى.

وكانت مشاركته الأولى في كوراه في شهر مايو الماضي، حيث حلّ ثالثاً خلف «المقام» في كأس تاترسالز الذهبية.