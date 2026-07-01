الجزيرة يدشّن مرحلة جديدة بتعيين طارق المهيري رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركاته

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي الجزيرة الرياضي تعيين طارق محمد المهيري رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات النادي، إضافة إلى منصبه عضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، في خطوة تعكس توجه «فخر أبوظبي» نحو تعزيز منظومة العمل المؤسسي ودعم مسيرة التطوير على مختلف المستويات.

ويمتلك المهيري خبرة واسعة في الإدارة الرياضية، اكتسبها من خلال مشاركته في عدد من أبرز الأحداث الرياضية الكبرى، حيث كان ضمن اللجنة المنظمة لكأس الخليج 2007، واللجنة المنظمة المحلية لبطولتي كأس العالم للأندية «فيفا» 2009 و2010، وهي محطات صقلت خبراته في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى والعمل في بيئات تنافسية عالية المستوى.

كما شغل المهيري عدداً من المناصب الرياضية المهمة، من بينها عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي، وعضوية مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إلى جانب عضويته في اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية.

وفي تصريح للموقع الرسمي للنادي، قال المهيري: «هذه الثقة تحملني مسؤولية كبيرة وأنا أتقبلها بكل اعتزاز، الجزيرة نادٍ بتاريخ حقيقي وجمهور يستحق الأفضل، وهذا هو المعيار الوحيد الذي سأقيس نفسي به».

وأضاف: «أتطلع إلى العمل مع جميع فرق العمل داخل النادي من أجل مواصلة مسيرة النجاح، وترسيخ مكانة الجزيرة كنموذج رياضي ومؤسسي رائد».