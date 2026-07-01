3 ابتكارات صنعت الحدث في «المونديال الذكي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تواصل بطولة كأس العالم 2026 تقديم نفسها بوصفها النُّسخة الأكثر تطوراً من الناحية التقنية في تاريخ البطولة، بعدما تحوّلت ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى منصّة لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي طُورت بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وشريكه التقني الرسمي، شركة لينوفو.

ومع دخول البطولة أدوارها الإقصائية، برزت ثلاث تقنيات رئيسية أسهمت في تغيير تجربة المشجّعين واللاعبين والأجهزة الفنية، تمثّلت في «منظور الحكم»، والصور الرمزية ثلاثية الأبعاد للاعبين، إلى جانب أداة التحليل المتقدمة «Football AI Pro» المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وشكّلت تقنية «منظور الحكم» إحدى أبرز لقطات دور المجموعات، إذ جرى تزويد الحكام بكاميرات فيديو صغيرة وخفيفة الوزن مثبّتة على الرأس، تنقل الصورة والصوت من زاوية رؤية الحكم مباشرة، وتوفر للجماهير مشاهد غير مسبوقة للالتحامات والتسديدات والمراوغات، فضلاً عن استخدامها في التحليلات وإعادة اللقطات بعد المباريات.

كما شهدت البطولة تطوراً جديداً في تقنية التسلل شبه الآلية، عبر استخدام صور رمزية ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية للاعبين، ولتحقيق ذلك، أجرت «لينوفو» عمليات مسح ضوئي ثلاثية الأبعاد لجميع اللاعبين الـ1248 المشاركين في البطولة، ليصبح مونديال 2026 أول بطولة تعتمد صوراً رقمية دقيقة لكل لاعب.

وساعدت هذه التقنية على تقديم رسوم متحركة أكثر وضوحاً ودقة في شرح قرارات التسلل، ما جعلها أسهل فهماً بالنسبة للجماهير، إلى جانب تحسين عمليات تتبُّع تحركات اللاعبين وقياس مواقعهم أثناء الحالات التحكيمية المعقّدة.

أما على صعيد الأجهزة الفنية، فقد خطفت أداة «Football AI Pro» الأضواء باعتبارها أول مساعد ذكي متكامل لتحليل مباريات كرة القدم بعد انتهائها، وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي الهجينة والتوليدية، وتوفر للمدربين والمحللين إمكانية استخراج رؤى تكتيكية وتقارير فنية متقدمة من خلال الاستفسار بلغة بسيطة.

وتجمع المنصّة بين بيانات الأحداث والإحصاءات والتتبُّع ومقاطع الفيديو والنماذج اللغوية المتخصصة في كرة القدم، لتقديم توصيات استراتيجية وتحليلات أداء بصورة سريعة ومنظمة.

وكشف «فيفا» أن المنتخبات الـ48 المشاركة استخدمت الأداة خلال البطولة، فيما جرى تشغيلها بـ15 لغة مختلفة، في مؤشّر واضح على نجاح المشروع وقدرته على تسهيل الوصول إلى البيانات والتحليلات المتقدمة، بغضِّ النظر عن الإمكانات المالية أو البشرية للمنتخبات.

وتؤكد هذه الابتكارات أن كأس العالم 2026 لا تقتصر على التنافس داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل تُمثّل أيضاً مختبراً عالمياً لتكنولوجيا كرة القدم، ورؤية جديدة لمستقبل اللعبة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية جزءاً أساسياً من تجربة المونديال داخل الملعب وخارجه.

أرقام تقنية

1 أول مونديال يستخدم صوراً رمزية ثلاثية الأبعاد لجميع اللاعبين المشاركين

3 ابتكارات رئيسية تصدّرت المشهد التقني: كاميرا الحكم، الصور الرمزية، والذكاء الاصطناعي

15 لغة دعّمتها أداة التحليل الذكية

48 منتخباً استخدمت منصّة «Football AI Pro»

1248لاعباً خضعوا للمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد