سامي زين: لم أجرؤ على تخيل التتويج بطلاً للعالم في «دبليو دبليو إي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد النجم السوري الأصل سامي زين، بطل العالم الجديد في «دبليو دبليو إي»، أن تتويجه التاريخي بلقب العالم في عرض «نايت أوف تشامبيونز» بالرياض لا يزال يبدو له وكأنه حلم، مشيراً إلى أن الوقوف بطلاً أمام الجماهير العربية كان أمراً لم يجرؤ حتى على تخيّله قبل سنوات.

ويُعد سامي زين، واسمه الحقيقي رامي السباعي، أحد أبرز النجوم العرب في تاريخ المصارعة الحرة، بعدما شقّ طريقه من مدينة مونتريال الكندية إلى قمة «دبليو دبليو إي»، محققاً ألقاباً عدة، أبرزها لقب القارات أربع مرات، وبطولة الولايات المتحدة مرتين، وبطولة الفرق، قبل أن يكتب في الرياض عام 2026 الفصل الأهم في مسيرته بتتويجه بطلاً لـ «دبليو دبليو إي»، بلا منازع، في إنجاز تاريخي توّج رحلة طويلة من الإصرار والتحدي.

وقال زين، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» من مقر إقامته في كندا: «عندما بدأت «دبليو دبليو إي»، تنظيم عروضها في العالم العربي كنت سعيداً بالفكرة، لكنني لم أتخيل أبداً أن يأتي يوم أتوّج فيه بلقب العالم هنا، وأمام الجمهور العربي، هذا حلم لم أجرؤ حتى على تخيّله قبل 15 أو 20 عاماً، وحتى الآن ما زلت أحاول استيعاب ما حدث».

وكان سامي زين، قد تُوج بلقب «دبليو دبليو إي»، للمرة الأولى في مسيرته قبل أيام، بعدما تفوّق على كودي رودز وجونتر في نزال ثلاثي مثير خلال عرض «نايت أوف تشامبيونز» في الرياض، في واحدة من أبرز لحظات مسيرته الاحترافية.

واعترف بطل العالم الجديد بأنه مر بفترات شك اعتقد خلالها أن حلم اللقب قد لا يتحقق، وقال: «في مرحلة ما بدأت أشعر أن لقب العالم ربما لن يأتي أبداً، حتى إنني كنت راضياً بما قدمته في مسيرتي، لذلك عندما تحقق هذا الحلم أخيراً، شعرت وكأن حملاً كبيراً أزيح عن كتفي».

وأضاف: «كنت أضع على نفسي ضغطاً كبيراً لسنوات، واليوم أشعر وكأنني أستطيع أن أتنفس أخيراً».

ووجّه زين رسالة خاصة إلى الجماهير العربية، معبّراً عن فخره بجذوره السورية والعربية، وقال: «إذا كنت أستطيع أن أمنح طفلاً عربياً الأمل، وأن أقول له إن الوصول إلى القمة ممكن مهما كانت بدايتك، فهذا بالنسبة لي إنجاز لا يقل قيمة عن أي بطولة».

وعن المرحلة المقبلة، شدّد زين على أن الحفاظ على اللقب سيكون التحدي الأكبر، مؤكداً: «هدفي أن أعود في عرض كراون جول وأنا ما زلت بطل العالم، لأن الفوز باللقب أمام الجمهور العربي كان حلماً، والدفاع عنه أمامهم سيكون حلماً آخر».

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للجماهير العربية، قائلاً: «محبتكم كانت دائماً مصدر قوة بالنسبة لي، وأتطلع إلى لقائكم مجدداً في السعودية والإمارات وسوريا وكل أنحاء الوطن العربي».