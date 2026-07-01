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الرياضة

الدنماركي كريستينسن يمدد عقده مع برشلونة لعامين

الدنماركي كريستينسن يمدد عقده مع برشلونة لعامين
1 يوليو 2026 13:50

برشلونة (أ ف ب)
مدّد برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عقد مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن لعامين حتى يونيو 2028، وفق ما أعلن الأربعاء.
وانتهى العقد السابق لقلب الدفاع البالغ 30 عاماً الثلاثاء، لكن برشلونة قرر الإبقاء عليه رغم الإصابات الكثيرة التي عانى منها خلال فترته مع العملاق الكتالوني.
ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية، وافق المدافع على خفض كبير في راتبه من أجل البقاء في صفوف بطل «لا ليجا» الذي قال في بيان: «توصّل نادي برشلونة وأندرياس كريستينسن إلى اتفاق لتمديد عقد المدافع الدنماركي، ليبقى في صفوف النادي حتى 30 يونيو 2028».
ولعب الدولي الدنماركي دوراً مهماً في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في موسمه الأول مع الفريق عام 2022، بعد انتقاله إليه من تشيلسي الإنجليزي.
وخاض كريستينسن 98 مباراة مع برشلونة، محققاً ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، إضافة إلى كأس إسبانيا مرة واحدة والكأس السوبر الإسبانية مرتين.

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