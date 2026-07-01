وزارة الرياضة تنظّم «مختبر تجربة المستخدم» لعام 2026



أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الرياضة «مختبر تجربة المستخدم» لعام 2026 على مدار يومي 29 و30 يونيو، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الرياضية لتصبح مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، بما يواكب توجهات الحكومة نحو التحوّل الرقمي وتحقيق مستهدفات برنامج نموذج الخدمة الإماراتية 2.0 وبرنامج «تصفير البيروقراطية».

حضر فعاليات المختبر ممثلو عدد من الاتحادات الرياضية والأندية الخاصة، إلى جانب فرق العمل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) ومكتب الخدمات الحكومية والإدارات والأقسام المعنية بالوزارة.

يهدف المختبر إلى محاكاة رحلة المتعامل بشكل شامل، من خلال جلسات تفاعلية متخصّصة، يتم خلالها تحليل الخطوات والإجراءات الحالية، واستعراض التحديات، واقتراح حلول عملية من المتعاملين من القطاعين الحكومي والخاص تسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات عبر إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد عليها، وتعزيز تكامل الجهود ووضوح الأدوار بين الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، أكد محمد عامر، مدير مكتب الخدمات الحكومية بوزارة الرياضة، أن تنظيم هذا المختبر يأتي في إطار رؤية القيادة بالوزارة الرامية إلى ترسيخ نهج تشاركي متكامل مع الشركاء في القطاع الرياضي الوطني، وأن الوزارة تواصل العمل على تقديم خدمات حكومية رياضية أكثر تقدماً عبر دعم الأنظمة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، التي ترتكز على السلاسة والشفافية ونهج التحول الرقمي.

وتم تخصيص اليوم الأول من المختبر لخدمة التفرغ الرياضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، بمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية وهي: اتحاد الرياضة للجميع، اتحاد كرة اليد، منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، اتحاد القوس والسهم، اتحاد الرماية، واتحاد المبارزة، حيث تم استعراض رحلة المتعامل وتحليل التحديات المرتبطة بخدمات التفرغ الرياضي (الإصدار، التحديث والإلغاء)، وتسجيل الملاحظات والمقترحات الهادفة بما يلبي احتياجات الرياضيين والاتحادات.

أما اليوم الثاني، فقد ركّز على خدمة ترخيص المؤسسات الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود النوعية التي تنفذها وزارة الرياضة بهدف رفع مستوى رضا المتعاملين، وتطوير منظومة الخدمات الرياضية، ورقمنة الأنظمة الخدمية بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.