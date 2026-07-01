بيلسا مدرب منتخب أوروجواى يودّع المونديال: كنت غارقاً في الألم



لندن (د ب أ)

ألمح مدرب منتخب أوروجواى مارسيلو ألبيرتو بيلسا إلى أن «لا أحد كان مهتماً» بما حاول نقله، وذلك بعد خروج منتخب أوروجواي لكرة القدم، من كأس العالم، وكان المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 70 عاماً، والمدير الفني السابق لليدز يونايتد، أشرف على مشاركة مخيبة للآمال لمنتخب أوروجواي، الذي أنهى منافسات المجموعة الثامنة في المركز الثالث، دون أن يجمع عدداً كافياً من النقاط للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وحصد منتخب أوروجواي نقطتين فقط في دور المجموعات، بعدما تعادل مع السعودية والرأس الأخضر، قبل أن يخسر بهدف نظيف أمام إسبانيا.

وخلال مؤتمر صحفي استمر ساعة و40 دقيقة، ودّع بيلسا البطولة واصفاً ذلك بأنه «مؤلم للغاية»، وأشار إلى أن «لا شيء» مما حاول نقله كان «مهماً على أي مستوى»، وقال بيلسا، بحسب ما نقلته صحيفة «ذي أثلتيك»: «أنا على يقين تام بأن لا أحد يهتم بما أعرفه».

وأضاف: «أعرف متى يكون شخص ما مهتماً بما أعرفه. لم يكن أي شيء حاولت نقله مهماً على أي مستوى. ومن وجهة نظري، لم يكن ذلك مهماً أبداً. ولا أرى في ذلك أي شيء سيئاً، فالآخرون ببساطة ليسوا مهتمين بتعلم ما أعرفه. وانتهى الأمر».

وتابع: «لم يكن أحد مهتماً بما حاولت نقله، وليس لدي أدنى شك في ذلك».

وأكد: «مررت بتجربة مشابهة مع مهندس كان يعيش في أستراليا وأراد أن يصبح مدرباً في مونتيفيديو، فقلت له: حسناً، فلتحضر. وأخبرته بكل ما أعرفه، فتقبل ذلك، وهو يعمل الآن في كرة القدم في أوروجواي. إنه الشخص الوحيد الذي أتذكر أنه كان مهتماً».

واختتم بيلسا مؤتمره الصحفي المطوّل بالتطرق إلى واقعتين حدثتا خلال منافسات كأس العالم، ففي اللقطات التلفزيونية التي كانت تعرض قبل المباريات، كان بيلسا يحرص على خفض نظره أثناء التصوير، كما تحدث عن رد فعله خلال مقابلة تلفزيونية أعقبت خسارة منتخب أوروجواي أمام إسبانيا.

وقال: «أردت أن أشير إلى أمر ما، وهو تقديم اعتذار، إذا جاز التعبير. عندما التقطت لي الصورة الخاصة بفيفا، فأنا لست بارعاً في الوقوف أمام الكاميرا لالتقاط الصور».

وأضاف: «أما الأمر الثاني الذي أردت التطرق إليه، فهو ما حدث بعد مباراة إسبانيا، حيث توجد التزامات تجاه الشركات المالكة لحقوق البث بإجراء عدد معين من المقابلات. إنهم يتعاملون مع لحظات الألم وكأنها لحظات سعادة».

وأكمل: «كان رد فعلي بسبب التأخر في طرح الأسئلة التي كنت ملزماً بالإجابة عنها. كانوا ينتظرون ويطيلون الانتظار، بينما كنت غارقاً في الألم. ولهذا السبب ربما لم أكن مهذباً بالقدر الذي كان ينبغي أن أكون عليه».