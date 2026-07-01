أوساكا تتألق وتسحق جاسانوفا وتتقدم إلى الدور الثاني من ويمبلدون



لندن (رويترز)

واصلت نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في ​البطولات الأربع الكبرى، انطلاقتها المبهرة في بطولة ويمبلدون للتنس، بفوزها الساحق 6-3 و6-2 على الروسية أناستاسيا جاسانوفا ⁠المتأهلة من التصفيات، لتتقدم إلى الدور الثالث ​اليوم الأربعاء.

ووصلت اللاعبة اليابانية المصنفة 14 ​إلى ‌الملعب رقم 2 ⁠بعد ​أن استبدلت الزي التقليدي الياباني المعروف باسم الكيمونو الذي ارتدته في الدور الأول، بفستان أكثر بساطة مع وشاح مزخرف وذيل ‌طويل وسترة، لكن مستواها في التنس لم ‌يكن هادئا على الإطلاق.

وبعد هيمنتها على المجموعة الافتتاحية، رفعت أوساكا من وتيرة لعبها ​في المجموعة التالية، بضربة ساحقة من على الشبكة لتكسر إرسال منافستها وتتقدم 4-2، وتواصل التقدم لتصل إلى الدور الثالث للمرة الرابعة.

وستلعب أوساكا، التي لم ‌تتجاوز هذه المرحلة في ​قبل في نادي عموم إنجلترا، في الدور الثالث ضد الأسترالية داريا كاساتكينا أو الإندونيسية جانيس تجين، رغم قولها ​إنها تركز ‌حاليا ⁠على أمر ‌آخر.

وقالت «غداً عيد ميلاد ‌ابنتي (الثالث). أردت فقط البقاء هنا لفترة أطول. لا أريد أن ⁠أجعلها تستقل طائرة في عيد ميلادها. ​كنت سعيدة جداً بما حدث اليوم». وأضافت «بالطبع يجب أن أتدرب في الصباح، لكن ربما سنذهب بعد ذلك في جولة في الحديقة أو ما شابه. إنها تحب تكوين ​الصداقات، لذا نعم، سنفعل ذلك على ​الأرجح».