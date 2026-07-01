«دبي الرياضي» يتوج الفائزين في دورة الألعاب المدرسية

دبي (الاتحاد)

توج مجلس دبي الرياضي الفائزين في النسخة السادسة من «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، والتي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الرياضيين. وأقيمت منافسات الدورة، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والاتحادات الرياضية، وأندية دبي الرياضية، وبالشراكة مع «إي أس أم» الشريك التشغيلي للبطولة.

وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين، حضور غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة ورئيس اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وأحمد الخاجة، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وشهد الحفل تكريم نخبة من الطلاب والطالبات من الرياضيين المتميزين الذين أبدعوا في مختلف البطولات، بعد أشهر من المنافسات القوية التي أسفرت عن تتويج الفائزين في فئتي المدارس الابتدائية والثانوية.

وعلى صعيد الترتيب العام لجميع الرياضات، حصدت «أكاديمية جيمس مودرن» المركز الأول في فئة المدارس الابتدائية، تلتها «أكاديمية جيمس دبي الأميركية» في المركز الثاني، ثم «نورد أنجليا الدولية» في المركز الثالث، و«مجمع زايد التعليمي بالورقاء» رابعاً، و«مدرسة الصفا كوميونيتي» في المركز الخامس.

وفي الترتيب العام لفئة المدارس الثانوية، تُوجت «مدرسة كريدينس الثانوية» بالمركز الأول، وحلت «أكاديمية جيمس مودرن» في المركز الثاني، و«مدرسة جيمس متروبول» ثالثاً، و«كلية جميرا» رابعاً، و«أكاديمية جيمس ويلينجتون - الخيل» في المركز الخامس.

وفي منافسات الفرق للمرحلة الثانوية، حصدت «مدرسة وينشستر جبل علي» المركز الأول، تلتها «مدرسة جبل علي» ثانياً، و«مدرسة ديرة الدولية» ثالثاً، و«مدرسة جيمس متروبول» رابعاً، و«مدرسة جيمس الدولية» في المركز الخامس.

خُصص جانب من الحفل للاحتفاء بالمواهب الواعدة التي تمثل مستقبل الرياضة المدرسية، حيث تم تكريم 10 طلاب ضمن فئة «مواهب الجيل القادم» للمرحلة الابتدائية وهم: أسماء ودانيال (المبارزة)، عايدة وسيرج (ألعاب القوى)، آن وفريدريك (كرة القدم)، ميلا وماركوس (السباحة)، جايدن (الجودو)، وألما (رماية الليزر).

كما شهد الحفل تكريم 105 طلاب وطالبات بجائزة «المواهب الصاعدة» تقديراً لأدائهم المتميز، من أبرزهم: يوسف، وآن، وصوفي (كرة القدم)، وماتيو، ودارسي، ومورغان (السباحة)، وتوماس، وكينو، وألكسندر (تسلق الجدار)، ونيفيس، وبيري، وأخيل (ألعاب القوى)، وأيان، وهانا، وآرون (الكاراتيه)، وبرونو، وعزرا، ومنى (كرة السلة)، وأراديا (كرة الطاولة)، وتوماس (الجولف).

وتحظى المدارس والرياضيون الأوائل الذين تميزوا في هذه النسخة بفرصة تمثيل إمارة دبي في «الألعاب المدرسية الإماراتية»، مما يوفر مساراً نموذجياً للمواهب الشابة للتنافس على المستوى الوطني ومواصلة



أرقام قياسية

سجلت الدورة في نسختها السادسة أرقاماً قياسية غير مسبوقة تؤكد تنامي وتيرة الرياضة المدرسية في الإمارة، حيث استقطبت أكثر من 21,230 رياضياً ورياضية، يمثلون 195 مدرسة حكومية وخاصة، تنافسوا بشغف في 27 رياضة متنوعة.