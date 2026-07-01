برشلونة يضغط على أتلتيكو بالرغبة لضمّ ألفاريز

برشلونة(أ ف ب)

قدم برشلونة بطل إسبانيا عرضاً رسمياً للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني الدولي خوليان ألفاريز، وفق ما أكدّ رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا.

ويسعى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين إلى ضم الأرجنتيني، لتعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم هذا الأسبوع إلى نادي شيكاغو فاير الأميركي.

وارتبط اسم برشلونة بألفاريز خلال الأشهر الماضية، وبعد إعادة انتخابه رئيساً للنادي في مارس، أكد لابورتا أن إدارته تقدمت بالفعل بعرض للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين: «قدّم ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عرضاً بقيمة مالية محددة. نحن نعلم أن اللاعب يرغب في الانضمام إلينا منذ فترة، منذ أن كان لاعباً في مانشستر سيتي».

وأضاف: «أتلتيكو مدريد أبلغنا، من حيث المبدأ، بأنه لا يعتزم بيع اللاعب، لأنه لا يملك بديلاً مناسباً. عرضنا لا يزال قائماً، وسنُبقيه مطروحاً إلى أن نرى أن هناك خياراً آخر أكثر ملاءمة».

وأكد لابورتا أن برشلونة يتمتع بـ«علاقات مؤسسية جيدة» مع أتلتيكو، رغم التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن النادي المدريدي يعتزم التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ألفاريز.

وكان ألفاريس قد صرّح الأسبوع الماضي، أثناء وجوده مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، بأن رحيله عن أتلتيكو مدريد «سيكون الأفضل لجميع الأطراف».

وكان أتلتيكو قد رفض في يونيو الماضي عرضاً بقيمة 150 مليون يورو (171 مليون دولار أميركي) من جاره ريال للتعاقد مع ألفاريز.

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى أتلتيكو قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2024، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون يورو (97 مليون دولار أميركي).