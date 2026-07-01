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الرياضة

مخيتاريان.. الناجي الوحيد من مقصلة إنتر

مخيتاريان.. الناجي الوحيد من مقصلة إنتر
1 يوليو 2026 20:26

روما(أ ف ب)
مدّد إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، عقد لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان لمدة عام إضافي، ليواصل مشواره مع الفريق حتى صيف عام 2027.
وقال النادي، في بيان رسمي: "سيبقى مخيتاريان لاعباً في صفوف نيراتزوري حتى 30 يونيو 2027".
وانضم مخيتاريان (37 عاماً) إلى إنتر في عام 2022، بعدما سبق له الدفاع عن ألوان بروسيا دورتموند الألماني (2013-2016)، ومانشستر يونايتد (2016-2018)، وأرسنال الإنجليزيين (2018-2020)، وروما الإيطالي (2020-2022).
ومنذ انضمامه إلى الفريق، خاض الدولي الأرميني 187 مباراة بقميص إنتر، سجل خلالها 12 هدفاً، وأسهم في التتويج بستة ألقاب، بينها الثنائية المحلية (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا) خلال الموسم الماضي.
ورغم بلوغه السابعة والثلاثين من عمره، لا يزال مخيتاريان عنصراً أساسياً في خط وسط إنتر، ليكون الاستثناء الوحيد من سياسة تجديد الدماء التي انتهجها النادي هذا الصيف، بعدما رحل ثلاثة من أصحاب الخبرة الذين تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين بانتهاء عقودهم، وهم الحارس السويسري يان سومر، والدوليان الإيطاليان أليساندرو أتشيربي وماتيو دارميان.

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