البحرين بطل دولية الإمارات لشباب اليد

دبي (الاتحاد)

توج منتخب البحرين بلقب النسخة الأولى من بطولة الإمارات الدولية الودية لمنتخبات كرة اليد للشباب، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة اليد في ضيافة نادي شباب الأهلي على صالة الممزر، بمشاركة منتخبات الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عُمان، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخبات للاستحقاقات القارية المقبلة.

وجاء التتويج البحريني بعد الفوز على نظيره القطري بنتيجة 32-24 في المباراة النهائية، عقب تقدمه في الشوط الأول بنتيجة 15-13، ليحصد الميداليات الذهبية، فيما نال المنتخب القطري المركز الثاني والميداليات الفضية.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حقق منتخبنا الوطني الفوز على نظيره العُماني بنتيجة 28-25، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً 18-13، وواصل أفضليته في الشوط الثاني، ليحصد الميداليات البرونزية ويختتم مشاركته بفوز معنوي مهم قبل خوض البطولة الآسيوية.

وشهد حفل الختام وتتويج المنتخبات المهندس سعود إبراهيم صالح رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وعبدالسلام ربيع المحيربي أمين عام الاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء بعثات المنتخبات المشاركة من البحرين وقطر وسلطنة عُمان.

وأكد عبدالسلام ربيع المحيربي، أن النسخة الأولى من البطولة حققت جميع أهدافها الفنية والتنظيمية، مشيراً إلى أنها شكلت محطة إعداد مهمة للمنتخب الوطني قبل المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب التي تستضيفها الصين، والمؤهلة إلى بطولة العالم.

وقال: «حققت البطولة الأهداف التي خطط لها الاتحاد، وكانت فرصة مثالية للجهاز الفني للمنتخب الوطني للوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة العديد من العناصر والخطط قبل خوض البطولة الآسيوية المقبلة في الصين، والتي تمثل استحقاقاً مهماً كونها مؤهلة إلى بطولة العالم».

وأضاف: «استفاد منتخبنا بصورة كبيرة من الاحتكاك مع منتخبات البحرين وقطر وسلطنة عُمان، حيث منحت هذه المباريات اللاعبين خبرة تنافسية عالية، وساعدت الجهاز الفني على تقييم مستوى الفريق والوقوف على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل قبل انطلاق البطولة الآسيوية».

واختتم المحيربي تصريحه بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل توفير أفضل برامج الإعداد للمنتخبات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج خلال المشاركات الخارجية، ويواكب طموحات تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية.