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الرياضة

«القائد» كين ينقذ الإنجليز من فخ الكونغو

«القائد» كين ينقذ الإنجليز من فخ الكونغو
1 يوليو 2026 22:12

أتلانتا (د ب أ)
سجل النجم الإنجليزي هاري كين ثنائية، ليقود منتخب بلاده لفوز بشق الأنفس على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2 / 1، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل الأسود الثلاثة لمواجهة المكسيك التي تنظم البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، في دور الـ16.
وأنقذ كين منتخب بلاده من السقوط في فخ الإقصاء المبكر، بعدما سجّل ثنائية في الربع ساعة الأخيرة من المواجهة، بعد أن افتتح براين سيبينغا التسجيل باكراً للمنتخب الأفريقي المشارك للمرة الثانية فقط في البطولة (7).
وانتظر الإنجليز حتى الدقائق الأخيرة لقلب الطاولة بهدفين عن طريق القائد كين (75 و86) الذي سجّل هدفه الخامس في النسخة المونديالية الحالية والـ 13 عموماً.

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