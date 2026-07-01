تشاموسكا: هدفنا إعادة الوحدة إلى لقب الدوري

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حدد البرازيلي بريكليس تشاموسكا، مدرب الوحدة الجديد، هدفه الرئيسي مع «العنابي» بإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعد إعلان توليه المهمة استعداداً للموسم الجديد 2027- 2026، خلفاً للمدرب المؤقت حسن العبدولي، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي.

وكان الوحدة أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري أدنوك للمحترفين، في وقت يطمح فيه لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ آخر تتويج في موسم 2009 - 2010، علماً بأن «العنابي» يملك أربعة ألقاب في المسابقة، تحققت في مواسم 1999-1998، و2000-2001، و2005-2004، و2010-2009.

ودشّن «العنابي» برنامج إعداده للموسم الجديد بإجراء الفحوص الطبية للاعبين في مستشفى برجيل بأبوظبي، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي، ضمن خطة الإعداد، التي تستهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة للمنافسة على مختلف البطولات في الموسم المقبل.

واستهل تشاموسكا تصريحاته بتوجيه الشكر إلى قيادة النادي، قائلاً: «أشكر إدارة النادي على ثقتها بعملنا، ولدعوتنا لخوض موسم كبير وناجح مع نادي الوحدة»

وأضاف: «كنت سعيداً باهتمام الوحدة بالتعاقد معي، فهو نادٍ عريق يمتلك إرثاً خاصاً في منطقة الخليج، وأنا وجهازي الفني نؤمن بأننا سنعيش لحظات كبيرة هنا».

وأكد المدرب البرازيلي أنه يتابع الكرة الإماراتية منذ سنوات طويلة، وقال: «أجرينا تحليلاً عميقاً للفريق، كما أننا نتابع الدوري الإماراتي منذ فترة طويلة، فأنا أعمل في المنطقة منذ نحو 8 سنوات؛ ولذلك أعرف جيداً حجم التوقعات في نادٍ مثل الوحدة».

وشدد تشاموسكا على أن المنافسة على لقب الدوري تمثل الهدف الأول، قائلاً: «نادٍ بحجم الوحدة يمتلك تقاليد عريقة في المنافسة على البطولات، وطموحنا هو المنافسة على صدارة جدول الترتيب والقتال من أجل تحقيق الألقاب».

وأضاف: «حقق الوحدة عدداً من بطولات الكؤوس خلال السنوات الماضية، لكنه غاب عن لقب الدوري لفترة طويلة. هدفنا هو إعادة جماهيرنا إلى أجواء المنافسة على الدرع ومنحها الفرحة مجدداً».

وأشار إلى أهمية الدور الجماهيري في المشروع الجديد، بقوله: «لتحقيق هذه الإنجازات نحتاج إلى دعم الجماهير ومساندتها، وأن نستفيد من حماسها وروحها القتالية، كما رأينا في الموسم الماضي».

واختتم تشاموسكا تصريحاته قائلاً: «نأمل أن نواصل التطور، وأن ننافس على جميع الألقاب، فكرتنا تقوم على الإيمان بكرة القدم والعمل كعائلة واحدة، وبناء فريق يمتلك ثقافة الفوز والعقلية الجماعية، ويمكننا يوماً بعد يوم بناء فريق بهذه المواصفات، والأهم أن نحظى بدعم الجماهير طوال الموسم».