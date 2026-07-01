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الرياضة

«الزعيم» يعزز الخيارات الهجومية بصفقة «الخبرة الدولية»

العين يدعم صفوفه بصفقة فالنتينو لازارو (من المصدر)
2 يوليو 2026 01:12

معتز الشامي (أبوظبي)

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واصل العين تدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد، بإعلانه التعاقد مع الدولي النمساوي فالنتينو لازارو قادماً من تورينو الإيطالي، في صفقة تستهدف تعزيز الخيارات الفنية للفريق بعنصر يمتلك خبرة كبيرة في أعلى مستويات الكرة الأوروبية.
ويصل لازارو إلى «الزعيم» بعد مسيرة احترافية ثرية، ارتدى خلالها قمصان ريد بول سالزبورج، وهيرتا برلين، وإنتر ميلان، ونيوكاسل يونايتد، وبروسيا مونشنجلادباخ، وبنفيكا، قبل أن يستقر في تورينو، ليخوض نحو 423 مباراة رسمية، سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 59.
ويتميز اللاعب، البالغ من العمر 30 عاماً، بمرونته التكتيكية، إذ يجيد اللعب كجناح أيمن أو ظهير، إلى جانب سرعته، وجودة عرضياته، وقدرته على صناعة الفرص. كما قدم مع تورينو خلال آخر موسمين مستويات مستقرة، بعدما شارك في 68 مباراة بالدوري الإيطالي وصنع 10 أهداف.
ويعوّل العين على الخبرة الدولية للازارو، الذي يمثل منتخب النمسا منذ سنوات، ليشكل إضافة نوعية للفريق، ويمنح الجهاز الفني حلولاً متعددة في الجبهة اليمنى، مع طموح المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.
وكان نادي العين قد أعلن من قبل تعاقده مع المدافع الصربي جورج سكوكو، قادماً من نادي يافور ماتيس إيفانيتسا الصربي، في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر تجمع بين الجودة الفنية وقابلية التطور، بما يعزّز منظومته الفنية، ويواكب تطلعاته في المنافسة على الاستحقاقات المحلية والقارية.
ويُعد سكوكو، البالغ من العمر 23 عاماً، أحد المدافعين الواعدين في كرة القدم الصربية، إذ يشغل مركز قلب الدفاع، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، إلى جانب تميزه بالقوة في الكرات الهوائية، والقدرة على بناء اللعب من الخط الخلفي، مستفيداً من بنيته الجسمانية المميزة وطوله البالغ 1.95 متر، مما يمنحه أفضلية في المواجهات الدفاعية والكرات الثابتة.
وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في أكاديمية ريد ستار بلجراد، إحدى أبرز مدارس تطوير المواهب في صربيا، قبل أن يتدرج في عدد من الأندية الصربية، وصولاً إلى يافور ماتيس إيفانيتسا، حيث واصل تطوره واكتسب خبرات تنافسية مهمة في الكرة الصربية. ويأتي التعاقد مع سكوكو امتداداً لرؤية نادي العين في استقطاب اللاعبين الذين يجمعون بين الجودة الفنية وإمكانات التطور، بما يعزّز منظومة الفريق، ويجسّد نهج النادي في استقطاب العناصر التي تجمع بين الجودة الفنية وإمكانات التطور، دعماً لطموحاته في المنافسة على مختلف البطولات. ورغم أن سكوكو لا يُعد من الأسماء اللامعة جماهيرياً في أوروبا، فإن متابعي الدوري الصربي يعتبرونه أحد أبرز المدافعين الذين فرضوا أنفسهم خلال الموسم الماضي. 
فاللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ويتميز بطول القامة، يتميز أيضاً باللعب بالقدم اليسرى، وهي الميزة النادرة نسبياً في مركز قلب الدفاع، تمنح المدربين حلولاً إضافية في بناء اللعب، والخروج بالكرة من الخلف. وبدأ سكوكو مسيرته في أندية الدرجات الأدنى قبل انتقاله إلى يافور إيفانيتسا عام 2023، حيث تحوّل سريعاً إلى عنصر أساسي لا غنى عنه، حتى قرّر النادي تمديد عقده لفترة طويلة، بعد المستويات التي قدّمها في الدوري الصربي. 

العين
الزعيم
لازارو
فالنتينو لازارو
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