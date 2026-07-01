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الرياضة

قمة بايرن وشتوتجارت تفتتح «البوندسليجا» في 28 أغسطس

قمة بايرن وشتوتجارت تفتتح «البوندسليجا» في 28 أغسطس
2 يوليو 2026 00:21

ميونيخ(أ ف ب)
تنطلق منافسات الدوري الألماني لكرة القدم لموسم 2026-2027 بقمة مرتقبة تجمع بايرن ميونيخ وشتوتجارت في 28 أغسطس على ملعب "أليانز أرينا"، وفق ما أعلنت رابطة الدوري (بوندسليجا).
ويدخل العملاق البافاري الموسم الجديد بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بعدما توج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، إثر فوزه على شتوتجارت 3-0 في نهائي كأس ألمانيا، بفضل ثلاثية مهاجمه وهدافه الإنجليزي هاري كين.
وشهد الموسم الماضي أربع مواجهات بين عملاقي جنوب ألمانيا، بدأت بلقاء الكأس السوبر المحلية التي انتهت بفوز بايرن 2-1، واختتمت بنهائي الكأس، إلى جانب مباراتي الدوري اللتين حسمهما الفريق البافاري 5-0 خارج أرضه و4-2 على ملعبه.
ومن المقرر أن تكشف رابطة الدوري، الخميس، عن جدول بقية مباريات الموسم، بعدما أعلنت عن بعض المواجهات منذ بداية الأسبوع.
وسيستهل إلفرسبرغ، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، مشواره باستضافة باير ليفركوزن في المرحلة الافتتاحية يومي 29 أو 30 أغسطس.
كما يعود "ديربي الرور" الشهير بين بروسيا دورتموند وشالكه إلى الواجهة، بعد عودة الأخير إلى دوري الأضواء، حيث تُقام مواجهة الذهاب في جيلزنكيرشن بين 4 و6 ديسمبر، على أن يحتضن دورتموند لقاء الإياب في أبريل.
وتنطلق روزنامة الموسم الكروي في ألمانيا تقليدياً قبل أسبوع من بداية الدوري، بإقامة مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا، إلى جانب الكأس السوبر التي تحمل أسطورة الكرة الألمانية "فرانز بكنباور" والتي ستجمع دورتموند وبايرن ميونيخ على ملعب "فيستفالن" في دورتموند في 22 أغسطس المقبل.

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